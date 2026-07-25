Πανσέληνοι 2026: Πότε έρχονται, ποια η ονομασία τους και τι συμβολίζουν

Η κάθε πανσέληνος έχει τη δική της ιστορία και μία ξεχωριστή ιδιαίτερη ονομασία που προέρχεται από τη λαογραφία και την παράδοση.

Πότε θα φωτίσει ο ουρανός από αυτό το εντυπωσιακό θέαμα και πότε έρχονται οι δύο υπερπανσέληνοι της χρονιάς;

Η Πανσέληνος αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα πιο μαγευτικά φαινόμενα του ουρανού που είναι ορατά από τη Γη με «γυμνό μάτι». Σε πολλές περιοχές του κόσμου, συνοδεύεται από μύθους και παραδόσεις. Έτσι, κάθε μήνα, το φεγγάρι γεμίζει σηματοδοτώντας αλλαγές στη φύση και στις εποχές με τους ανθρώπους να του δίνουν ονόματα εμπνευσμένα από το κλίμα, τη γη και τις δραστηριότητές τους.

Για το υπόλοιπο της χρονιάς μας απομένουν 6 πανσέληνοι, οι 2 από αυτούς υπερπανσέληνοι.

Πότε θα εμφανιστούν τον ουρανό και τι συμβολίζουν

Τα περισσότερα ονόματα Πανσελήνων, είναι εμπνευσμένα και προέρχονται από Αμερικάνους ιθαγενείς και με τη βοήθεια αυτών καθόριζαν έναν σεληνιακό και ημερολογιακό μήνα.

Πότε όμως αναμένονται οι Πανσέληνοι για το 2026 σύμφωνα με την ιστοσελίδα «ebbandfloliving»;

29 Ιουλίου: Έρχεται η «Σελήνη του Οξύρρυγχου». Οξύρρυγχος, είναι ένα μεγάλο ψάρι του γλυκού νερού, που «χάρισε» το όνομά του στην Πανσέληνο, καθώς τότε παρατηρείται αφθονία. Γι’ αυτόν το λόγο το Φεγγάρι έχει συνδεθεί με την ευγνωμοσύνη και την προνοητικότητα.

28 Αυγούστου: Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» θα φωτίσει τον ουρανό και είναι άμεσα συνυφασμένο με την συγκομιδή. Αυτή η Πανσέληνος, συμβολίζει τη γείωση, την ξεκούραση και τον απολογισμό των κεκτημένων.

26 Σεπτεμβρίου: Τον ουρανό θα φωτίσει το «Φεγγάρι της συγκομιδής», με την Πανσέληνο να πλησιάζει στην φθινοπωρινή ισημερία, χαρίζοντας φως για περισσότερη ώρα μέσα στην ημέρα στους καλλιεργητές, δίνοντας την ευκαιρία για περισσότερη εργασία. Η Σελήνη του Σεπτεμβρίου, σχετίζεται με την μετάβαση, την απελευθέρωση και την προετοιμασία.

26 Οκτωβρίου: «Η Πανσέληνος των Κυνηγών», μετά την συγκομιδή, έρχεται η περισυλλογή των κεκτημένων και η προετοιμασία για το χειμώνα. Αυτό ακριβώς συμβολίζει και η εν λόγω Σελήνη.

24 Νοεμβρίου: «Η Σελήνη του Κάστορα», πήρε το όνομά της από το μικρό ζώο που κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου εξοπλίζει τα φράγματα για να προστατεύσει τη φωλιά του από τα νερά. Έτσι, το Φεγγάρι του Νοεμβρίου αντιπροσωπεύει την ασφάλεια και την προνοητικότητα. Να σημειωθεί μάλιστα πως αναμένεται να είναι η μία από τις τρεις Υπερπανσελήνους του έτους.

24 Δεκεμβρίου: Έρχεται η τρίτη Υπερπανσέληνος του 2026 και φέρει το όνομα «Ψυχρή Σελήνη», που σηματοδοτεί το τέλος του έτους, τις μεγάλες νύχτες και την ηρεμία. Έτσι το φεγγάρι αυτό συμβολίζει την λήξη και τον ερχομό του νέου και του φωτός.