Αγρίνιο: Εξαρθρώθηκε σπείρα τηλεφωνικών απατών με λεία 8.200 ευρώ

Στη σύλληψη ενός άνδρα και στην ταυτοποίηση μίας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση συμμορίας που φέρεται να διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών στην περιοχή.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση συμμορίας, απάτες και κλοπή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την εμπεριστατωμένη έρευνα, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τις 13 Ιουλίου 2026, είχαν οργανώσει εγκληματική ομάδα που στόχευε κυρίως ηλικιωμένους.

Οι δράστες τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα προσποιούμενοι είτε τον λογιστή είτε συγγενικό πρόσωπο που βρισκόταν δήθεν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Παράλληλα, καθοδηγούσαν συνεργούς τους, οι οποίοι αναλάμβαναν την παραλαβή χρημάτων, χρυσών λιρών και τιμαλφών από τα θύματα.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομική έρευνα έχει εξιχνιάσει τρεις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στην περιοχή του Αγρινίου, εκ των οποίων οι δύο τετελεσμένες και η μία σε απόπειρα. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συμμορία ανέρχεται σε 8.200 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία των κατηγορουμένων στο Αγρίνιο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα και κατέσχεσαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.