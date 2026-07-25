Πάτρα: Κλειστό μέχρι νεωτέρας τμήμα του ποδηλατοδρόμου της Όθωνος Αμαλίας

Από το πρωί, το τμήμα του ποδηλατοδρόμου από το ύψος της οδού Ερμού έχει αποκλειστεί, ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής της λακκούβας που είχε δημιουργηθεί στο οδόστρωμα.

Σε εργασίες αποκατάστασης του ποδηλατόδρομου της Όθωνος Αμαλίας προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, μετά τον τραυματισμό χρήστη ηλεκτρικού πατινιού στο σημείο, αλλά και τις εικόνες που είχαν αναδείξει το πρόβλημα στον δρόμο.

Το πρόβλημα είχε αναδειχθεί τις προηγούμενες ημέρες, όταν μετά την έντονη βροχόπτωση η λακκούβα είχε γεμίσει νερό, δημιουργώντας την εικόνα μιας μικρής «λίμνης» και καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση του βάθους της από όσους κινούνταν στον ποδηλατόδρομο.

Λίγο αργότερα, η επικινδυνότητα του σημείου επιβεβαιώθηκε, όταν άνδρας που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι έπεσε στη λακκούβα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να χρειαστεί η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως οδήγησε στην άμεση παρέμβαση των αρμόδιων συνεργείων, τα οποία προχώρησαν στον αποκλεισμό του σημείου και στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, προκειμένου ο ποδηλατόδρομος να καταστεί και πάλι ασφαλής για τους διερχόμενους.