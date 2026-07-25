Κέρκυρα: Φωτιά στην περιοχή Γιαννάδες, επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γιαννάδες, στο Λιβάδι Ρόπα της κεντρικής Κέρκυρας.

Στο σημείο αναπτύχθηκε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν αυτή επεκταθεί.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.