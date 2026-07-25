Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΖΑΒΑΛΗ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΤΥΧΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΩΤΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 60

Κηδεύομε την Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Παραλίας Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Αθανάσιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Μαρία-Μαλευή & Χρήστος Νικολακόπουλος Κλεονίκη & Αποστόλης Κουμανιώτης Κων/νος & Νικολέτα Νικολοπούλου Ηλίας & Τατιάνα Νικολοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Πέτρος & Μαντώ Λαμπροπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΤΣΙΜΠΛΗ (ΛΙΛΙΚΑ)

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ, ΙΑΝΘΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ

Ετών 79

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Τα παιδιά της: Μαρία Αξιώτη, Κώστας και Μαρία Αξιώτη

Τα εγγόνια της

Τα δισέγγονά της

Η αδελφή της

Οι ανιψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr







