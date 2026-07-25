Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΖΑΒΑΛΗ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΩΤΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 60
Κηδεύομε την Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Παραλίας Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Αθανάσιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Μαρία-Μαλευή & Χρήστος Νικολακόπουλος Κλεονίκη & Αποστόλης Κουμανιώτης Κων/νος & Νικολέτα Νικολοπούλου Ηλίας & Τατιάνα Νικολοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Πέτρος & Μαντώ Λαμπροπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΤΣΙΜΠΛΗ (ΛΙΛΙΚΑ)
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ, ΙΑΝΘΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ
Ετών 79
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας.
Τα παιδιά της: Μαρία Αξιώτη, Κώστας και Μαρία Αξιώτη
Τα εγγόνια της
Τα δισέγγονά της
Η αδελφή της
Οι ανιψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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