Ηλεία: Συνταξιούχος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στο περιβόλι του

Μέσα στον χώρο που με πολύ αγάπη είχε δημιουργήσει στον τόπο καταγωγής του στη Βρίνα Κρεστένων Ηλείας, βρέθηκε νεκρός ο συνταξιούχος αστυνομικός Δημήτρης Νιάρχος.

Ο 75χρονος διατηρούσε περιβόλι στην περιοχή όπου είχε και τα ζώα του τα οποία φρόντιζε συχνότατα και χθες βρισκόταν εκεί.

Όμως χθες το βράδυ οι ώρες είχαν περάσει και οι δικοί του ανησύχησαν και τον αναζήτησαν. Καθώς δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, μετέβησαν στο κτήμα, όπου τον εντόπισαν δίπλα στα ζώα του νεκρό.

Άμεσα κλήθηκαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κρεστένων και το ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε πως ο 75χρονος ήταν νεκρός.

Ο Δημήτρης Νιάρχος είχε υπηρετήσει σε αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες, όμως τα τελευταία χρόνια της καριέρας του υπηρετούσε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου και στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου

πηγη ilialive