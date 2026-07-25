Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα - Τέσσερις συλλήψεις στη Δυτική Ελλάδα

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία στο πλαίσιο εντατικών και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποίησαν αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας για την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στην Αιγιαλεία, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας συνέλαβαν ιδιοκτήτη καταστήματος, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, λειτουργούσε στερεοφωνικό συγκρότημα εκπέμποντας μουσική που υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης.

Επιπλέον, συνελήφθη προσωρινά υπεύθυνη άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λειτουργούσε μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια παράτασης.

Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στη Ναυπακτία, όπου αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπευθύνων καταστημάτων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες κατελήφθησαν να λειτουργούν στερεοφωνικά συγκροτήματα με ένταση που υπερέβαινε τα προβλεπόμενα όρια.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων θα υποβληθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι για την προστασία της κοινής ησυχίας και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.