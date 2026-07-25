«Ο Δίας εκνευρίστηκε»: Ετρεχαν οι τουρίστες στην Ακρόπολη με την χθεσινή κακοκαιρία

Εκατοντάδες τουρίστες στον βράχο της Ακρόπολης αναζητούσαν... στέγαστρο για να προστατευθούν από τον δυνατό άνεμο και τη βροχή
Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες χτύπησε χθες μεταξύ άλλων και την Αθήνα.
Η Ακρόπολη φυσικά δεν... γλίτωσε και η απότομη αλλαγή του καιρού ξάφνιασε τους εκατοντάδες τουρίστες που απολάμβαναν χθες το απόγευμα τον Ιερό βράχο.
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες φαίνονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι και η καταιγίδα να χτυπούν την Ακρόπολη και οι τουρίστες να τρέχουν πανικόβλητοι. Ο κόσμος προσπαθούσε να βρει ένα στέγαστρο για να προστατευθεί και οι περισσότεροι δεν... πίστευαν αυτό που έβλεπαν μπροστά τους.
Ενας ξεναγός που βρισκόταν στην Ακρόπολη με ένα γκρουπ τουριστών εκείνη την ώρα, έγραψε μαζί με το βίντεο που ανάρτησε «αυτά συμβαίνουν όταν νευριάζει ο Δίας».
«Περνούσαμε ωραία και ξαφνικά συνέβη αυτό. Σίγουρα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ!» έγραψε στο Instagram μια τουρίστρια μαζί με το βίντεο που ανέβασε.
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