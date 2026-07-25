Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν και drone των Χούθι της Υεμένης

Ακόμα μια επιτυχία σημειώθηκε από τους ελληνικούς Patriot που βρίσκονται στην Σαουδική Αραβία, καθώς όπως έγινε γνωστό μετά την αναχαίτιση των δυο βαλλιστικών πυραύλων, έγινε γνωστό πως η ελληνική δύναμη κατέρριψε drone από την Υεμένη (UAV).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot κατέρριψε drone (UAV) που προερχόταν από την Υεμένη. Όπως αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η κατάρριψη συνέβη σήμερα Σάββατο (25.7.26) στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη.

Η κατάρριψη έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΛΔΥΣΑ για την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η νέα αυτή επιχείρηση ακολούθησε την επιτυχή αντιμετώπιση προηγούμενης επίθεσης, κατά την οποία οι ελληνικοί Patriot είχαν αναχαιτίσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από την περιοχή της Υεμένης με στόχο σημαντική εγκατάσταση στην περιοχή Γιανμπού.

Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.