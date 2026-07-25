Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου

Αυτή την ώρα αποχαιρετούν τον Σταύρο Γεωργίου συγγενείς και φίλοι.

Συγκεκριμένα, σήμερα στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια τελείται η κηδεία του 73χρονου δικηγόρου που δολοφονήθηκε άγρια το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του,

Στην κηδεία βρίσκονται και οι δύο κόρες του, που ήταν και οι πρώτες που βρήκαν τον ποινικολόγο νεκρό στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Στο Γ' Κοιμητήριο Νικαίας βρέθηκε και ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης που δήλωσε: «να σεβαστούμε τα δύο παιδιά που είχαν την ατυχία μέσα σε έξι μήνες να χάσουν τη γιαγιά τους και τον πατέρα τους. Τον Σταύρο τον γνώριζα εδώ και 20 χρόνια, όταν είχαμε συνεργαστεί στην υπόθεση του Αλεξ».