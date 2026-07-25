Περίπου 3 ώρες κράτησε η αναπαράσταση της δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο

Υπενθυμίζεται ότι αν και οι δύο οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, η εισαγγελέας έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και έδωσε εντολή να συνεχιστεί η προανακριτική διαδικασία, χωρίς να ασκηθούν ακόμη ποινικές διώξεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, στοιχείο που, σε συνδυασμό με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, φαίνεται να ενισχύει εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού.

Δεν έπεσαν σε αντιφάσεις Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό το σπιτιού.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον χώρο του εγκλήματος, παρουσία του άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος και της συζύγου του. Η διαδικασία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κράτησε περίπου 3 ώρες.

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων στιγμών της ζωής της και να εξακριβώσουν με ακρίβεια τι συνέβη στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Τα βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ-καρέ προκειμένου να ανασυνθέσουν όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 41χρονη καταγράφεται να φτάνει έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της στολής του ΕΚΑΒ, γάντια και έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άφησε το σακίδιό της λίγα μέτρα από την είσοδο και παρέμεινε για αρκετή ώρα έξω από την κατοικία, πριν τελικά χτυπήσει το κουδούνι. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι φέρεται να χρησιμοποίησε μια πλαστική σακούλα για να πιέσει το κουδούνι, παρότι φορούσε ήδη γάντια.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι μέσα στο σακίδιο βρέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός, ενώ η γυναίκα φέρεται να κρατούσε και μαχαίρι.

Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, την πόρτα άνοιξε η σύντροφος του 41χρονου, η οποία φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και να τραυματίστηκε ελαφρά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 41χρονος βγήκε από το εσωτερικό του σπιτιού, άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και τραυμάτισε τη διασώστρια στην πλάτη. Η συμπλοκή μεταφέρθηκε αμέσως μετά στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, όπου φέρεται να ακολούθησε καταδίωξη.

Οι ερευνητές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 41χρονος εκτόξευσε διάφορα αντικείμενα προς τη γυναίκα, μεταξύ αυτών μία γλάστρα που την τραυμάτισε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα.

Η 41χρονη κατέρρευσε λίγο αργότερα και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ότι η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων. Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι, όπου, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, η 41χρονη τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.