Πάτρα: Ταυτοποιήθηκε 14χρονος για διάρρηξη σπιτιού – Η λεία ξεπερνά τις 10.000 ευρώ

Στην ταυτοποίηση ενός 14χρονου ως φερόμενου δράστη διάρρηξης κατοικίας στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να εισήλθε σε κατοικία, από όπου αφαίρεσε κοσμήματα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό σε ευρώ και ξένο συνάλλαγμα.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και έπειτα από συντονισμένες έρευνες, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του ανήλικου και να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.