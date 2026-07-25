Καταρρέει το ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο

Το Ναυάγιο του «Δημητρίου» στο Γύθειο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της Πελοποννήσου, δείχνει πλέον να μην αντέχει άλλο τη φθορά του χρόνου και των καιρικών φαινομένων.

Πλάνα από drone αποτυπώνουν μια εικόνα αισθητά διαφορετική σε σχέση με εκείνη που είχαν οι περισσότεροι στο μυαλό τους. Η αλλαγή στο πασίγνωστο ναυαγίου του Γυθείου, είναι πλέον εμφανής. Το κατάρτι του πλοίου έχει καταρρεύσει, ενώ συνολικά το σκαρί παρουσιάζει έντονα σημάδια αλλοίωσης από τη σκουριά, την αλμύρα, τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους που χτυπούν διαρκώς την περιοχή.

Το «Δημήτριος», που προσάραξε στο Βαλτάκι το 1981, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το όμορφο και γραφικό Γύθειο, δεν είναι πια το ίδιο. Η σύγκριση ανάμεσα στα παλαιότερα και τα σημερινά εναέρια πλάνα αποκαλύπτει ξεκάθαρα πως το ιστορικό αυτό ναυάγιο βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο κατάρρευσης.