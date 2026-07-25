Απίστευτο σκηνικό στον Όλυμπο: Χιόνισε στην καρδιά του καλοκαιριού

Το ημερολόγιο μπορεί να έδειχνε χθες 24 Ιουλίου, αλλά το σκηνικό στον Όλυμπο θύμιζε χειμώνα.

Τα πάντα στον Όλυμπο έγιναν λευκά, καθώς η κακοκαιρία έφερε καταστάσεις χειμώνα στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Τα βίντεο που κατέκλυσαν τα social media είναι ενδεικτικά… Το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα, ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά.

Το κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε δε θυμίζει σε τίποτα μέσα καλοκαιριού.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται καλοκαιρινή χιονόπτωση στον Όλυμπο. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας προκαλεί πρόσκαιρη χιονόστρωση λίγων εκατοστών, η οποία λιώνει γρήγορα.