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Απίστευτο σκηνικό στον Όλυμπο: Χιόνισε στην καρδιά του καλοκαιριού

Απίστευτο σκηνικό στον Όλυμπο: Χιόνισε σ...

Τα βίντεο που κατέκλυσαν τα social media είναι ενδεικτικά - Το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα, ενώ η θερμοκρασία είχε πέσει αισθητά

Το ημερολόγιο μπορεί να έδειχνε χθες 24 Ιουλίου, αλλά το σκηνικό στον Όλυμπο θύμιζε χειμώνα. 

Τα πάντα στον Όλυμπο  έγιναν λευκά, καθώς η κακοκαιρία έφερε καταστάσεις χειμώνα στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Τα βίντεο που κατέκλυσαν τα social media είναι ενδεικτικά… Το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα, ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά.

Το κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε δε θυμίζει σε τίποτα μέσα καλοκαιριού.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται καλοκαιρινή χιονόπτωση στον Όλυμπο. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας προκαλεί πρόσκαιρη χιονόστρωση λίγων εκατοστών, η οποία λιώνει γρήγορα.

Η κακοκαιρία πάντως προκάλεσε πολλά προβλήματα επισκιάζοντας την ηρεμία καλοκαιριού.

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#tags Όλυμπος Χιόνι Καιρός
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