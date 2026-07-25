Αντάμωμα Αλισσαίων για τα 10 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου «Πείρος»

Μια ξεχωριστή επετειακή βραδιά ετοιμάζει ο Σύλλογος Αλισσαίων «Πείρος», ο οποίος γιορτάζει τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση και τη δράση του, διοργανώνοντας το Αντάμωμα Αλισσαίων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, με ώρα έναρξης 21:30, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Άνω Αλισσού και φιλοδοξεί να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες σε μια γιορτή αφιερωμένη στην τοπική παράδοση, την ιστορία και τους ανθρώπους της περιοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακή μουσική, χορό, τραγούδι, καθώς και τιμητικές βραβεύσεις, στο πλαίσιο του εορτασμού της δεκαετούς πορείας του Συλλόγου.

Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς θα έχει ο Γιάννης Παυλόπουλος με το δημοτικό του σχήμα, προσφέροντας ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους να συμμετάσχουν στο Αντάμωμα, γιορτάζοντας μαζί μια σημαντική επέτειο για τον Σύλλογο και την τοπική κοινωνία των Αλισσών.







