Η Χριστίνα Αλεξοπούλου για την 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Στη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, παρευρέθηκε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Στο Προεδρικό Μέγαρο, στην 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, επιβεβαιώνουμε τη διαχρονική προσήλωσή μας στις αξίες που θεμελίωσαν τη Μεταπολίτευση.

Η παρακαταθήκη του Εθνάρχη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία, η εθνική ενότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας δεν είναι πάντοτε δεδομένες. Απαιτούν συνέπεια, θεσμική σοβαρότητα και διαρκή προσπάθεια.

Σε μια περίοδο έντονων διεθνών προκλήσεων, η Ελλάδα χρειάζεται να διατηρήσει τη σταθερότητα που έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, να ενισχύει διαρκώς την οικονομία και την αποτρεπτική της ισχύ και να συνεχίσει με αυτοπεποίθηση την αναπτυξιακή της πορεία, μακριά από τις διχαστικές λογικές.

Η καλύτερη δικαίωση της ιστορικής αυτής παρακαταθήκης είναι η συνέχιση στην ίδια κατεύθυνση, που εξασφαλίζει στην πατρίδα ασφάλεια και προοπτική, τόσο στο εσωτερικό, όσο και διεθνώς».