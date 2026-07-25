Marc Cucurella: Ο Ισπανός πρωταθλητής λέει ότι η ανατροφή του γιου του, με μη λεκτικό αυτισμό, τον έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο

Μετά την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ανάμεσα στους Ισπανούς παίκτες που γιορτάζουν ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο του Marc Cucurella, που μοιράζεται τη χαρά του με τα παιδιά του.

Ανάμεσά τους είναι και ο μεγαλύτερος γιος του κορυφαίου αμυντικού, Mateo, με μη λεκτικό αυτισμό, για τον οποίο ο Ισπανός πρωταθλητής του ποδοσφαίρου έχει πει ότι τον έχει κάνει καλύτερο πατέρα και άνθρωπο, μέσα από τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει μαζί του από τη στιγμή της διάγνωσης, στην προσπάθειά του να κατανοήσει τη νευροδιαφορετικότητά του και να υποστηρίξει το παιδί του.

Σε ένα παλαιότερο βίντεο, η σύζυγος του Cucurella και μητέρα του Mateo, Claudia Rodríguez, θυμάται ότι αρχικά παρατήρησαν ότι υπήρχαν διαφορές στη συμπεριφορά του γιου τους όταν βρισκόταν με άλλα παιδιά. «Το σχολείο δεν μας βοήθησε πολύ. Κάθε μέρα, αφού αφήναμε εκεί τον Mateo, ενώ εγώ ήμουν έγκυος στον Rio, επιστρέφαμε σπίτι κλαίγοντας».

Ο Mateo δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις αλλαγές, προσθέτει η Rodríguez. «Είναι δύσκολα όταν αλλάζει μέρος, πρόγραμμα, φαγητό. Πρέπει να τον έχεις συνέχεια στο μυαλό σου για κάθε τι που κάνεις». Και κάποιες φορές, επιλέγουν να στερηθούν μια δραστηριότητα αν πιστεύουν ότι θα ζορίσει τον γιο τους.



Στο ίδιο βίντεο, ο Cucurella δυσκολεύεται να μιλήσει από τη συγκίνηση. Σε ένα podcast, πάλι με δάκρυα στα μάτια, λέει ότι «υποφέρω γιατί μερικές φορές δεν ξέρω πώς να τον βοηθήσουμε, ειδικά όταν βλέπω ότι δεν είναι καλά. Είναι ένα θέμα που με κάνει αρκετά ευαίσθητο, για να πω την αλήθεια».

Ακόμα και η εξωτερική εμφάνισή του στα παιχνίδια λέει πολλά για το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένος είναι ο αθλητισμός με την ανατροφή του γιου του: ο λόγος που αφήνει λυτά τα μακριά, σγουρά μαλλιά του είναι για να τον αναγνωρίζει ευκολότερα ο Mateo στη διάρκεια ενός αγώνα.

Δείτε τη στιγμή του πανηγυρισμού για το Παγκόσμιο Κύπελλο: