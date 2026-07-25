Από την Ελλάδα έως το Μαρόκο και την Ισλανδία: Πού έγιναν τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Νόλαν

Περιήγηση στους τόπους γυρισμάτων της «Οδύσσειας»

Το φωτισμένο κάστρο της Μεθώνης σε νυχτερινή, εναέρια λήψη, το σπήλαιο του Νέστορος στο λόφο του Παλαιοκάστρου πάνω από την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς καθώς και η μονολιθική Ακροκόρινθος είναι αναγνωρίσιμα κατά την παρακολούθηση της « Οδύσσειας » του Κρίστοφερ Νόλαν. Η φυσική ομορφιά αυτών των τοποθεσιών αναδεικνύεται (και) χάρη στις κάμερες IMAX που χρησιμοποιήθηκαν για την κινηματογράφηση της ταινίας η οποία με τη σειρά της έχει να καμώνεται ότι γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εξωτερικούς χώρους.



Εκτός από την Ελλάδα, γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν επίσης σε τοποθεσίες στην Ισλανδία, το Μαρόκο, την Ιταλία, τη Σκωτία, τη Μάλτα και τη Δυτική Σαχάρα. Και εκτός του ότι διαθέτουν περιοχές κατάλληλες για κινηματογραφικά γυρίσματα, είναι και προορισμοί για κάθε ταξιδιώτη⋅ επομένως οι τοποθεσίες γυρισμάτων της «Οδύσσειας» λειτουργούν και ως ταξιδιωτικός οδηγός για όσους θέλουν να περιηγηθούν εκεί όπου ο Νόλαν επέλεξε να κινηματογραφήσει την ταινία του. Αφήνοντας στην άκρη οποιεσδήποτε απόψεις και σχόλια για την απόδοση του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη, την επιλογή του καστ και όποια άλλη προτίμηση του Άγγλου σκηνοθέτη για την ταινία του, κάνουμε στάση σε τοπόσημα μοναδικής ομορφιάς και σας ταξιδεύουμε σε μέρη που πιθανώς να θελήσετε να προσθέσετε στη λίστα των επόμενων προορισμών σας. Ελλάδα «Πάντα στον νου να’ χεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου» (από το ποίημα «Ιθάκη» του Καβάφη) αλλά, αν και το νησί του Οδυσσέα βρίσκεται στην «καρδιά» της ιστορίας, δεν αποτέλεσε τόπο γυρισμάτων. Σε αυτά που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, πρωταγωνίστησε η Πελοπόννησος και αναδείχθηκαν ομορφιές της. Στην περίφημη σπηλιά του Νέστορα έλαβαν χώρα τα γυρίσματα που αφορούσαν στον κύκλωπα Πολύφημο και «ήταν δύσκολα για διάφορους λόγους» όπως είχαν δηλώσει στο «Empire» οι Ματ Ντέιμον (υποδύεται τον Οδυσσέα) και Κρίστοφερ Νόλαν. Στην είσοδο της σπηλιάς υπήρχαν μέλισσες των οποίων το βουητό ακούγεται ελαφρώς στην προκειμένη σκηνή της ταινίας, δύσκολη ήταν και η παραμονή στη σπηλιά με τα 40 πρόβατα για τις ανάγκες των γυρισμάτων καθώς και το απόλυτο σκοτάδι μετά τη σφράγιση της εισόδου της σπηλιάς.



Σπηλιά του Νέστορα/Photo: Shutterstock Παραλία της Βοϊδοκοιλιάς/Photo: Shutterstock

Το φυσικό τοπίο έξω από τη σπηλιά του Νέστορα που «βλέπει», κατηφορικά, προς την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς αναδεικνύεται κατά την ταχεία αποχώρηση του Οδυσσέα και των συντρόφων του. Στην ταινία, παρεμβάλλονται, επίσης, πλάνα από το εμβληματικό κάστρο της Μεθώνης, την παραλία Αλμυρόλακας στη Γιάλοβα, το κάστρο της Ακροκορίνθου ενώ στο λιμάνι της Πύλου βοηθητικοί ηθοποιοί εκπαιδεύθηκαν στην κωπηλασία καραβιού των Βίκινγκ πριν από την έναρξη των γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2025.

Λήψη του κάστρου της Μεθώνης/Photo: Unsplash Ο πυργίσκος του κάστρου της Μεθώνης/Photo: Shutterstock Εναέρια λήψη του Κάστρου της Μεθώνης/Photo: Shutterstock

Καθένα από τα παραπάνω σημεία είναι επισκέψιμα και θα τα χαρείτε στο πλαίσιο απόδρασης στην Πελοπόννησο. Ξεκινώντας από το εμβληματικό ανάκτορο του Νέστορα και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύλου, δροσίζεστε στα καθάρια νερά που βρέχουν την παραλία Βοϊδοκοιλιά και ατενίζετε τους αμμόλοφους στην κορυφή της ακτής. Το απόγευμα, αφότου ο ήλιος έχει ξεκινήσει το ταξίδι του προς τη δύση, κάνετε μία επίσκεψη στο κάστρο της Μεθώνης που χτίστηκε από τους Βενετούς τον 13ο αιώνα, και από τον πυργίσκο του στη θάλασσα ατενίζετε το ηλιοβασίλεμα. Εξίσου μοναδική είναι η επίσκεψη στο κάστρο της Ακροκορίνθου από όπου η θέα είναι μαγευτική. Μαρόκο Με «προϋπηρεσία», από τη δεκαετία του ’60, στο σκηνικό κινηματογραφικών ταινιών όπως «Η Μούμια», «Ο Μονομάχος» και ο «Λόρενς της Αραβίας», η πόλη Αΐτ Μπεν Χαντού στο Μαρόκο αποτέλεσε, στην ταινία του Νόλαν, την αρχαία πόλη της Τροίας. Ο λόγος; Η αρχιτεκτονική δόμηση της οχυρωμένης Αΐτ Μπεν Χαντού με επίκεντρο τα ψηλά τείχη και τα κτίρια από πλίνθους που αποδίδουν τον αλώβητο χαρακτήρα της Τροίας πριν από τη μεταφορά, εντός των τειχών της, του Δούρειου Ίππου που επινόησε ο πολυμήχανος Οδυσσέας.

Αΐτ Μπεν Χαντού/Photo: Shutterstock

Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν, επίσης, στο Μαρακές, την Ταχανάουτ, το Ελ Χαούζ, το Ουαρζαζάτ και την Εσαουίρα. Σε παραλία της τελευταίας γυρίστηκε η σκηνή κατά την οποία οι Τρώες στρατιώτες τραβούν από την παραλία τον μισοβυθισμένο Δούρειο Ίππο. Στην παραλία και στις αμμοθίνες που τη στολίζουν, «βρίσκονταν χιλιάδες άνθρωποι καθώς ο Νόλαν προτιμά τη φυσική παρουσία ανθρώπων ως βοηθητικούς ηθοποιούς για τις ανάγκες της ταινίας, παρά να τους προσθέσει μέσω υπολογιστή», όπως σημείωσε πρόσφατα ο Ντέιμον στο BFI. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, για τις ανάγκες των γυρισμάτων στην Αΐτ Μπεν Χαντού προσλήφθηκαν περί τα 5.000 άτομα ενώ η κατασκευή των σκηνικών διήρκησε δύο μήνες. Αν τυχόν, λοιπόν, βρεθείτε στο Μαρόκο κάντε μία επίσκεψη στην ιστορική Αΐτ Μπεν Χαντού που έχει μάλιστα χαρακτηριστεί (1997) Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιηγηθείτε στα δαιδαλώδη σοκάκια της, φωτογραφήστε τις πλινθόκτιστες κατοικίες και τις μνημειώδεις πύλες – θα διαπιστώσετε ότι ο συνειρμός σε κινηματογραφικές ταινίες θα γίνει αβίαστα. Ιταλία Το επιβλητικό Κάστρο της Αγίας Αικατερίνης (Castello di Santa Caterina) στο νησί Φαβινιάνα που εντοπίζεται στα ανοιχτά της δυτικής Σικελίας, αποτέλεσε το σκηνικό επιλογής του Νόλαν για τα εξωτερικά πλάνα του παλατιού του Οδυσσέα και της Πηνελόπης στην Ιθάκη. Το υποβλητικό φυσικό τοπίο στο οποίο δέσποζε το ερειπωμένο κάστρο ενείχε απαιτήσεις για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων που κράτησαν δύο εβδομάδες. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο GQ, ο Νόλαν ανέφερε ότι απαιτείτο πεζοπορία για να φτάσει κάποιος στην κορυφή, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα για τη μεταφορά του εξοπλισμού προς και από το κάστρο. Η περίφημη σκηνή με τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη γυρίστηκε στο Στενό της Μεσσήνης, τον πορθμό ανάμεσα στη Σικελία και την Καλαβρία. Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν, επίσης, στις Αιολίδες Νήσους που λέγεται ότι πήραν το όνομά τους από τον θεό των ανέμων, Αίολο.

Castle of Santa Caterina/Photo: Shutterstock

Καμωμένα με φυσική ομορφιά, τα παραπάνω μέρη μπορούν να περιληφθούν στη λίστα των επιθυμητών προορισμών σας. Ενδεικτικά, στη Μεσίνα αξίζει να επισκεφτείτε τον μπαρόκ καθεδρικό ναό και τον πύργο με το αστρονομικό ρολόι, να ακολουθήσετε τη διαδρομή προς την Καλαβρία και από εκεί να ατενίσετε από ψηλά το Στενό της Μεσσήνης. Όσο για τις Αιολίδες Νήσους –μεταξύ άλλων– στο Λίπαρι μπορείτε να επισκεφτείτε το κάστρο και το αρχαιολογικό μουσείο όπου φιλοξενείται μία από τις καλύτερες συλλογές αρχαίων ελληνικών θεατρικών μασκών, ενώ τη νύχτα έχετε με το βλέμμα σας στραμμένο προς το νησί Στρόμπολι που φιλοξενεί ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Γιατί να κοιτάτε προς το Στρόμπολι; Καπνοί και αέρια που αναδύονται από τον κρατήρα είναι περαιτέρω διακριτά τη νύχτα χάρη στο σκούρο της πέπλο.

Ισλανδία Η κάθοδος του Οδυσσέα στον Κάτω Κόσμο για να λάβει χρησμό από τον νεκρό μάντη της Θήβας, Τειρεσία, ώστε να καταφέρει να επιστρέψει, έπειτα, στην πατρίδα του, την Ιθάκη, προϋποθέτει ένα διόλου φωτεινό σκηνικό. Επιλέχθηκε να είναι η Ισλανδία και, ειδικότερα, οι μαύρες αμμουδιές και σπηλιές του βουνού Χιόρλεϊφσχόφντι, η χερσόνησος Σνέφελσνες, ο ποταμός Μαρκάρφλιότ και ένα λιμάνι στο Λαντέιγιαχόφν.

Σπηλιά στο βουνό Χιόρλεϊφσχόφντι/Photo: Shutterstock

Για την ιστορία, το βουνό πήρε το όνομά του από τον Χιορλέιφουρ Χροδμαρσον, έναν από τους πρώτους Βίκινγκς που εγκαταστάθηκαν στην Ισλανδία και, σύμφωνα με τους θρύλους, ο τάφος του βρίσκεται στην κορυφή του βουνού. Εάν βρεθείτε στα ιδιαίτερα αυτά μέρη της Ισλανδίας, θαυμάστε το φυσικό τοπίο περπατώντας και, οπωσδήποτε, απαθανατίστε το με τον φωτογραφικό σας φακό. Σκωτία Σκηνές από διάφορες ραψωδίες της ομηρικής «Οδύσσειας» γυρίστηκαν στη Σκωτία, όπου η παρουσία του κινηματογραφικού συνεργείου προδώθηκε από ένα ξύλινο πλοίο των Βίκινγκ, σε πραγματικό μέγεθος, που είχε αγκυροβολήσει σε λιμάνι της παραθαλάσσιας πόλης Ινβερνές. Τα ερείπια του κάστρου Findlater, στην κορυφή απόκρημνων βράχων, χρησιμοποιήθηκαν για τα γυρίσματα στο νησί της Κίρκης, το πυκνό δάσος Culbin και οι αμμόλοφοί του επιλέχθηκαν για εκτυλιχθεί η σκηνή όπου ο Οδυσσέας και το πλήρωμά του έρχονται αντιμέτωποι με τους γίγαντες Λαιστρυγόνες. Όσο για τα γραφικά λιμάνια Burghead, Buckie και Portsoy, χρησιμοποιήθηκαν για τις σκηνές αναχώρησης και άφιξης με τα αρχαία πλοία.

Εναέρια λήψη του κάστρου Findlater/Photo: Shutterstock

Τα εν λόγω σημεία είναι επισκέψιμα, χαρίζουν στον αμφιβληστροειδή σας εικόνες αψεγάδιαστης ομορφιάς ενώ η θέα από το κάστρο Findlater είναι πανοραμική. Δυτική Σαχάρα και Μάλτα Λίγα λεπτά της ταινίας ξετυλίγουν την παραμονή του Οδυσσέα στο ειδυλλιακό νησί της Καλυψούς, είναι όμως καθοριστικά για την έκβαση της υπόθεσης και το σκηνικό δεν στερείται ομορφιάς. Απέραντες αμμουδιές και καθάρια νερά δένουν αρμονικά και αποδίδουν ένα αποτέλεσμα που οι οφθαλμοί χαίρονται να παρακολουθούν, πόσω μάλλον να επισκεφθούν. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Αμμόλοφο κοντά στη Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρα, μια απομονωμένη έκταση με αμμοθίνες στις ακτές του Ατλαντικού, καθώς και σε παραθαλάσσιο τοπίο στο νησί Γκόζο, το δεύτερο σε μέγεθος και πληθυσμό νησί του αρχιπελάγους της Μάλτα. Η ειδυλλιακή Ντάχλα με τις απέραντες ακτογραμμές και τα πεντακάθαρα νερά της ενδείκνυται για κάθε λουόμενο, κυρίως για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ. Η γαστρονομία της, με έμφαση στα μπαχαρικά, θα ικανοποιήσει τους ουρανίσκους σας. Όσο για το νησί Γκόζο της Μάλτας, μεταξύ άλλων έχει να καμώνεται για τη μεγάλη σπηλιά Mixta που «βλέπει» προς τον όρμο Ramla bay, τις αλυκές της που εκτείνονται σε μήκος περίπου τριών χιλιομέτρων, την χτισμένη το 1922, σε νεορομαντικό στυλ, Βασιλική της Ευλογημένης Παρθένου.

Λευκή αμμόλοφος στη Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρα/Photo: Shutterstock

Τα παραπάνω μέρη, μοναδικής ομορφιάς το καθένα και ανταποκρινόμενα στις προτιμήσεις διαφορετικών μεταξύ τους ταξιδιωτών, είναι ορισμένα από τα πολλά που βρίσκονται ανά τον κόσμο και ενδείκνυνται για κινηματογραφικά γυρίσματα. Ο Νόλαν επέλεξε να κινηματογραφήσει σε αυτά τα μέρη, ακολουθώντας ένα ταξίδι σε προορισμούς γυρισμάτων που δεν ήταν εύκολο, ένα ταξίδι που τρόπον τινά συνάδει με αυτό στο ομηρικό έπος ως προς το τελικό αποτέλεσμα.