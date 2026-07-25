Κικίλιας στην Πάτρα: Σε εξέλιξη η επίσκεψη στο νέο λιμάνι – Στο επίκεντρο το Master Plan και οι αναπτυξιακές προοπτικές

Ο υπουργός βρίσκεται στο νέο λιμάνι της Πάτρας, όπου επισκέπτεται αρχικά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών. Εκεί ενημερώνεται από τον διοικητή της 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, αρχιπλοίαρχο Χρήστο Μαυρογένη, και τον κεντρικό λιμενάρχη, πλοίαρχο Λ.Σ. Χαράλαμπο Γεωργάτο, για την επιχειρησιακή εικόνα του λιμένα, την επιβατική και εμπορευματική κίνηση της θερινής περιόδου, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των υπηρεσιών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στην Πάτρα, με βασικό αντικείμενο τη λειτουργία του λιμανιού και τον σχεδιασμό των επόμενων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας πρόκειται να μεταβεί στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), όπου θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, Παναγιώτη Αναστασόπουλο, καθώς και με βουλευτές της Αχαΐας, εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αποτελεί το Master Plan του Λιμένα Πατρών, το οποίο εγκρίθηκε τον περασμένο Απρίλιο και χαράσσει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του λιμανιού για τα επόμενα χρόνια.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του σχεδίου περιλαμβάνονται η ενίσχυση της εμπορευματικής δραστηριότητας και των διεθνών θαλάσσιων συνδέσεων, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ακτοπλοΐας και εξυπηρέτησης των επιβατών, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με τη δημιουργία μαρίνας στον Βόρειο Λιμένα, καθώς και η υλοποίηση ενεργειακών υποδομών, όπως εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). Παράλληλα, προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού, με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της Πάτρας ως στρατηγικής πύλης της χώρας προς την Ευρώπη.

Η επίσκεψη του υπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το λιμάνι της Πάτρας βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για σημαντικά έργα υποδομής και επενδύσεις που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.