Πάτρα: Μετά την πτώση του δέντρου στα Ροΐτικα, ξεκίνησαν προληπτικά κλαδέματα μέχρι τα Βραχναίικα

Μετά το περιστατικό της πτώσης μεγάλου δέντρου στα Ροΐτικα, που προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία και κινητοποίησε την Πυροσβεστική, συνεργεία του δήμου Πατρέων βρέθηκαν από νωρίς σήμερα στις περιοχές των Ροϊτίκων και των Βραχνεΐκων, πραγματοποιώντας εργασίες προληπτικού κλαδέματος.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε δέντρα που βρίσκονται κατά μήκος του παραλιακού δρόμου και σε σημεία όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν μεγάλα ή επικίνδυνα κλαδιά, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων πτώσεων, ιδιαίτερα μετά τις έντονες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών.