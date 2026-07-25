Πάτρα: Μετά την πτώση του δέντρου στα Ροΐτικα, ξεκίνησαν προληπτικά κλαδέματα μέχρι τα Βραχναίικα

Συνεργεία προχώρησαν σε παρεμβάσεις για την απομάκρυνση επικίνδυνων κλαδιών κατά μήκος του παραλιακού δρόμου
Μετά το περιστατικό της πτώσης μεγάλου δέντρου στα Ροΐτικα, που προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία και κινητοποίησε την Πυροσβεστική, συνεργεία του δήμου Πατρέων βρέθηκαν από νωρίς σήμερα στις περιοχές των Ροϊτίκων και των Βραχνεΐκων, πραγματοποιώντας εργασίες προληπτικού κλαδέματος.
Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε δέντρα που βρίσκονται κατά μήκος του παραλιακού δρόμου και σε σημεία όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν μεγάλα ή επικίνδυνα κλαδιά, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων πτώσεων, ιδιαίτερα μετά τις έντονες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών.
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ειδικών οχημάτων και ανυψωτικών μέσων, ενώ σε ορισμένα σημεία χρειάστηκε προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας, ώστε τα συνεργεία να εργαστούν με ασφάλεια.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr