Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026.

Κυριακή 26.07.2026 (Σελήνη στον Τοξότη – σε γέμιση)

(Κρόνος ανάδρομος στον Κριό – Ανάδρομος έως 11.12)

Κριός



Το πλανητικό σκηνικό σας δίνει ενέργεια να αναλάβετε πρωτοβουλίες ή ρίσκα

για να πετύχετε μεγάλης κλίμακας κατακτήσεις. Σας κάνει όμως και λίγο

απερίσκεπτους, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια σας. Ο

μόνος τρόπος να αποφύγετε την παγίδα του ανώφελου ρίσκου, είναι να είστε

προνοητικοί και να έχετε επεξεργαστεί τις στρατηγικές σας λεπτομερειακά.

Δεν είναι η χρονική στιγμή να είστε επιθετικοί, ειδικά εάν δεν υπάρχει κάποια

πρόκληση, γιατί θα υποστείτε ήττες ή θα έχετε ατυχήματα και τραυματισμούς.

Ταύρος

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και

στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για

να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα

άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα

προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και

άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Δίδυμος

Η μέρα μπορεί να φέρει άγχος και καχυποψία, ακόμη και αμφισβήτηση των

ίδιων των ικανοτήτων σας. Απόψεις, πεποιθήσεις ή και σεξουαλική

συμπεριφορά μπορεί να αλλάξουν. Συγκρούσεις θα προκύπτουν συχνότερα

στην οικογένεια λόγω οικονομικών προβλημάτων. Συνιστάται να μην

υπογράψετε τώρα δανειακές συμβάσεις ή να πάρετε γενικά δανικά χρήματα.

Καρκίνος

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει

να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα

δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και

καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα

είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Λέων

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να

ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς

αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας

στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας.

Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Παρθένος

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε

καλή χρήση της, χρονική επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα

προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους

στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να

ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Ζυγός

Το πλανητικό σκηνικό θα επιτείνει την επιθυμία σας για επικοινωνία,

ανταλλαγή απόψεων και σύναψη νέων γνωριμιών. Θα είναι τώρα ευκολότερο

να βρείτε από κοινού λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν με συνεργάτες

ή συνεταίρους. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για επαγγελματική επέκταση ή για την

έναρξη μιας πολλά υποσχόμενης καινούργιας συνεργασίας. Νέα κερδοφόρα

συμβόλαια σας περιμένουν!

Σκορπιός

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας

περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να

αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η

ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις

ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Τοξότης

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και

χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με

τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην

εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει.

Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

Αιγόκερως

Θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια θα σας απασχολήσουν

έντονα. Μπορεί να αποφασίσετε μια αλλαγή στον χώρο σας ή να λύσετε μια

παλιά οικογενειακή εκκρεμότητα. Η αναζήτηση της εσωτερικής ασφάλειας θα

είναι η προτεραιότητά σας για σήμερα. Η επικοινωνία σας είναι ιδιαίτερα

αποτελεσματική και ευνοεί τις συμφωνίες και τις συζητήσεις με αδέρφια ή

γείτονες. Είναι μια καλή στιγμή για να εκφράσετε τις ιδέες σας και να πείσετε

τους άλλους για τα σχέδιά σας. Οι μετακινήσεις σας θα είναι ευχάριστες και

εποικοδομητικές

Υδροχόος

Το πλανητικό σκηνικό αναμένεται να φέρει αλλαγές στα επαγγελματικά. Ίσως

να αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην διοίκηση,

ενδεχομένως και στο προσωπικό. Όσοι αναζητάτε εργασία, οι συνθήκες θα

είναι ευνοϊκές. Η σωματική υγεία ωστόσο, η δική σας ή των αγαπημένων σας,

θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα σας.

Ιχθείς

Το πλανητικό σκηνικό αναμένεται να φέρει αλλαγές στα επαγγελματικά. Ίσως

να αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην διοίκηση,

ενδεχομένως και στο προσωπικό. Όσοι αναζητάτε εργασία, οι συνθήκες θα

είναι ευνοϊκές. Η σωματική υγεία ωστόσο, η δική σας ή των αγαπημένων σας,

θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα σας.