Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία

Η φωτιά απειλεί το Μπορντό, χάνεται η μάχη με τις φλόγες στη Μαδρίτη

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γαλλία και στην Ισπανία όπου μαίνονται οι τεράστιες φωτιές και τον πύρινο εφιάλτη να μην έχει τέλος. Χιλιάδες απομακρύνσεις κατοίκων. Η φωτιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, προκάλεσε την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής. Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800). Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> [ FRANCE ]<br><br> La faune sauvage est l'une des premières victimes des incendies qui ravagent le territoire. Dans l'incendie de Lège-Cap-Ferret, au nord du bassin d’Arcachon, cette biche a échappé in extremis au brasier avant d'être immédiatement arrosée par les pompiers.<br><br>… <a href="https://t.co/JdBO5BKiKy">pic.twitter.com/JdBO5BKiKy</a></p>— Little Think Tank (@L_ThinkTank) <a href="https://x.com/L_ThinkTank/status/2080689671391109601?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> Du jamais vu des impressionnantes <a href="https://x.com/hashtag/flammes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#flammes</a> à Lège Cap Ferret en <a href="https://x.com/hashtag/Gironde?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gironde</a>. L'<a href="https://x.com/hashtag/incendie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#incendie</a> est totalement incontrôlable malgré les centaines de <a href="https://x.com/hashtag/pompiers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#pompiers</a> mobilisés sur place <a href="https://t.co/7U67lzEI6x">pic.twitter.com/7U67lzEI6x</a></p>— Instant Actu (@Inst_Actu) <a href="https://x.com/Inst_Actu/status/2080771371752415417?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">C’est atroce, atroce..<br><br>Merci à la photographe animalière Marina Scaglia de nous montrer ces images ! <a href="https://t.co/3Awdce72ET">pic.twitter.com/3Awdce72ET</a></p>— Hope News (@HopeMediaFR) <a href="https://x.com/HopeMediaFR/status/2080743702679466483?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Περίπου 500 επιπλέον στρατιώτες θα σταλούν για να «υποστήριξουν τους πυροσβέστες» που μάχονται με τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού μετά το συμβούλιο έκτακτης ανάγκης με τους βασικούς υπουργούς του.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">4 ans après la destruction à 80 % de la forêt millénaire du Pilat. Force est de constater que nos dirigeants n'ont rien retenu des leçons de l'<a href="https://x.com/hashtag/incendie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#incendie</a>. Quelqu'un connait le nom des incompétents à qui on doit présenter l'addition des feux à Lège-Cap-Ferret et à Biscarrosse <a href="https://t.co/JMcYN3EjiF">pic.twitter.com/JMcYN3EjiF</a></p>— Dolto (@Fils2Psy) <a href="https://x.com/Fils2Psy/status/2080521111054189043?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">JUST IN: Over 110,000 evacuated as massive fire tears through France’s Gironde; 14,000 hectares burned <a href="https://t.co/Otc61dXGZO">pic.twitter.com/Otc61dXGZO</a></p>— Rapid Report (@RapidReport2025) <a href="https://x.com/RapidReport2025/status/2080735893694927004?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ στη γαλλική τηλεόραση. Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Μαδρίτη

Περίπου 63.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών. Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρλος Νοβίλο, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Το τεράστιο πύρινο μέτωπο κοντεύει να ενωθεί με την πυρκαγιά στη γειτονική Καστίγια υ Λεόν, δήλωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος Νικανόρ Σεν Βέλεζ. «Είναι πολύ άσχημα νέα», είπε σε δημοσιογράφο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: More than 20,000 people have been evacuated as an extreme wildfire continues to burn near Madrid, Spain.<br><br>The fire, which began as two separate wildfires, merged into one larger blaze on Friday, according to emergency services. More than 6,000 hectares have already… <a href="https://t.co/YHStYhlwQO">pic.twitter.com/YHStYhlwQO</a></p>— The Daily Brief (@_TheDailyBrief_) <a href="https://x.com/_TheDailyBrief_/status/2080644987780227398?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>