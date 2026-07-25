Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία

Η φωτιά απειλεί το Μπορντό, χάνεται η μάχη με τις φλόγες στη Μαδρίτη
Δραματική είναι η κατάσταση στη Γαλλία και στην Ισπανία όπου μαίνονται οι τεράστιες φωτιές και τον πύρινο εφιάλτη να μην έχει τέλος. Χιλιάδες απομακρύνσεις κατοίκων.
Η φωτιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, προκάλεσε την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.
Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).
Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».
Περίπου 500 επιπλέον στρατιώτες θα σταλούν για να «υποστήριξουν τους πυροσβέστες» που μάχονται με τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού μετά το συμβούλιο έκτακτης ανάγκης με τους βασικούς υπουργούς του.
Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ στη γαλλική τηλεόραση.
Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Μαδρίτη
Περίπου 63.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών.
Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρλος Νοβίλο, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.
Το τεράστιο πύρινο μέτωπο κοντεύει να ενωθεί με την πυρκαγιά στη γειτονική Καστίγια υ Λεόν, δήλωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος Νικανόρ Σεν Βέλεζ. «Είναι πολύ άσχημα νέα», είπε σε δημοσιογράφο.
Επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της NASA
Εγκαταστάσεις της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μαίνονται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας.
Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.
Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».
Το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.
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