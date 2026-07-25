Ανδρέας Οικονομόπουλος: Από τις Πανελλαδικές με 19.800 μόρια στο Προεδρικό Μέγαρο

Μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για την Πάτρα αποτέλεσε η παρουσία του Ανδρέα Οικονομόπουλου στη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ο νεαρός Πατρινός ήταν ανάμεσα στους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους της εκδήλωσης και ένας από τους δύο μαθητές που επιλέχθηκαν να εκπροσωπήσουν τη νέα γενιά, χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις τους στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Με 19.800 μόρια και μέσο όρο 19,75, ο Ανδρέας Οικονομόπουλος πέτυχε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία πανελλαδικά, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή του στη Σχολή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, επιλέγοντας να παραμείνει στην πόλη όπου μεγάλωσε για τις πανεπιστημιακές του σπουδές.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.