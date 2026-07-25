Ο Κικίλιας σήμερα στην Πάτρα: Στο επίκεντρο το λιμάνι, το Master Plan και οι προοπτικές ανάπτυξης

Στην Πάτρα αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Σάββατο, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο νέο λιμάνι και σειρά επαφών με τη διοίκηση του Λιμενικού Σώματος και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο υπουργός αναμένεται να φτάσει στην αχαϊκή πρωτεύουσα γύρω στις 10:30 το πρωί και η πρώτη του στάση θα είναι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών. Εκεί θα τον υποδεχθούν ο διοικητής της 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, αρχιπλοίαρχος Χρήστος Μαυρογένης, και ο κεντρικός λιμενάρχης, πλοίαρχος Λ.Σ. Χαράλαμπος Γεωργάτος.

Κατά την επίσκεψη, ο κ. Κικίλιας θα ενημερωθεί για την επιχειρησιακή εικόνα του λιμανιού, την επιβατική και εμπορευματική κίνηση της θερινής περιόδου, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες στελέχωσης των λιμενικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, στις 11:30, ο υπουργός θα μεταβεί στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), όπου θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Αναστασόπουλος. Θα ακολουθήσει ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή βουλευτών της Αχαΐας, εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί το Master Plan του Λιμένα Πατρών, το οποίο εγκρίθηκε τον περασμένο Απρίλιο και αποτελεί τον βασικό σχεδιασμό για τη μελλοντική ανάπτυξη του λιμανιού.

Το αναπτυξιακό σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της εμπορευματικής δραστηριότητας και των διεθνών θαλάσσιων συνδέσεων, τη βελτίωση των υποδομών για την ακτοπλοΐα και την εξυπηρέτηση των επιβατών, τη δημιουργία μαρίνας στον Βόρειο Λιμένα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και ενεργειακές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). Παράλληλα, περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Πάτρας ως βασικής πύλης της χώρας προς την Ευρώπη.

Η επίσκεψη του υπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το λιμάνι της Πάτρας βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για σημαντικές επενδύσεις και έργα υποδομής, που αναμένεται να διαμορφώσουν τη μελλοντική του πορεία.