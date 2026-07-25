Καταρρακτώδης βροχή στην Επίδαυρο διέκοψε την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη

Έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές
Η έντονη κακοκαιρία δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της πρεμιέρας της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, καθώς η καταρρακτώδης βροχή οδήγησε στη διακοπή της παράστασης περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της.
Η βροχή ξεκίνησε απότομα περίπου στις 10 το βράδυ, με το κοινό να παραμένει στις θέσεις του για λίγα λεπτά και τους ηθοποιούς να παραμένουν στη σκηνή, ελπίζοντας ότι τα καιρικά φαινόμενα θα υποχωρούσαν.
Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στις κερκίδες οι ηθοποιοί συνέχισαν να παίζουν, μέχρι που η καταιγίδα εντάθηκε και άναψαν τα φώτα του θεάτρου.
Από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε ότι η παράσταση διακόπτεται και έγινε σύσταση να μην υπάρξει πανικός κατά την εκκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές.
Η παράσταση διακόπηκε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή η Μακρυπούλια, η οποία είδε από τα παρασκήνια το θέατρο να αδειάζει.
Η «Ειρήνη» παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, με τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια να υπογράφονται από τον Φοίβο Δεληβοριά. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έχει προγραμματιστεί δεύτερη παράσταση για το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 21:00.
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