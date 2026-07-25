Καταρρακτώδης βροχή στην Επίδαυρο διέκοψε την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη

Η έντονη κακοκαιρία δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της πρεμιέρας της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, καθώς η καταρρακτώδης βροχή οδήγησε στη διακοπή της παράστασης περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της.

Η βροχή ξεκίνησε απότομα περίπου στις 10 το βράδυ, με το κοινό να παραμένει στις θέσεις του για λίγα λεπτά και τους ηθοποιούς να παραμένουν στη σκηνή, ελπίζοντας ότι τα καιρικά φαινόμενα θα υποχωρούσαν.

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στις κερκίδες οι ηθοποιοί συνέχισαν να παίζουν, μέχρι που η καταιγίδα εντάθηκε και άναψαν τα φώτα του θεάτρου.