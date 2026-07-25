Τα «πηγαδάκια» στο Προεδρικό: Οι «εκλογές τον Μάιο», οι ατάκες για τους απόντες και οι χειραψίες

Σε κλίμα χαλαρής διάθεσης, αλλά και με αρκετό πολιτικό ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Τα περισσότερα «πηγαδάκια» στην δεξίωση σχηματίστηκαν στον δεύτερο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου για περίπου 20 λεπτά συνομίλησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Με χιούμορ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε ότι η σύνθεση της παρέας του θύμισε τα πρώτα χρόνια της αντιπολίτευσης, καθώς από τη δεξίωση απουσίαζαν οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός και Ρένα Δούρου, οι οποίοι είχαν αρνηθεί την πρόσκληση.

«Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε», δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στις απουσίες, σχολίασε σκωπτικά: «Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν· θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν».

Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα, στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με αφορμή τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα.

Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησε ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα θετικό πλαίσιο για τη συνέχιση των σχετικών διεκδικήσεων.