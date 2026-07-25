Αναπαράσταση και αυτοψία στο σπίτι όπου μαχαιρώθηκε η διασώστρια στη Σύρο

Τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από αιματηρό επεισόδιο στη Σύρο, επιχειρούν να φωτίσουν οι δικαστικές αρχές.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ένα ζευγάρι για τη δολοφονία ενώ η εισαγγελέας Πρωτοδικών, δεν προχώρησε, προς το παρόν, στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Η εισαγγελέας ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι το Σάββατο (25/7) στις 07:00, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για φρούρηση του σπιτιού, όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι η 41χρονη έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, γάντια και έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης ενώ στο χέρι κρατούσε μία πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός.

Το υλικό από τις κάμερες φέρεται ακόμη να δείχνει ότι, όταν έφτασε έξω από την κατοικία, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, παρέμεινε για λίγα λεπτά έξω από την είσοδο και στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι. Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του άνδρα. Τότε φέρεται να ακολούθησε επίθεση σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε άλλο μαχαίρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και να τραυμάτισε την 41χρονη στην πλάτη.

Ακολούθησε καταδίωξη έξω από την κατοικία, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να πέταξε μία γλάστρα, η οποία χτύπησε την 41χρονη στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας ζήτησε τη συνδρομή περαστικών για να ακινητοποιήσει την 41χρονη, με έναν εξ αυτών να παρεμβαίνει, την ώρα που η σύζυγός του καλούσε σε βοήθεια. Η 41χρονη υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Τι λέει μάρτυρας που συνάντησε τη γυναίκα στη Σύρο λίγο πριν τη δολοφονία της

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία ανθρώπου που γνώριζε την άτυχη γυναίκα και μίλησε στο protothema.gr περιγράφοντας ότι την συνάντησε τυχαία στο δρόμο λίγες ώρες πριν από το τραγικό συμβάν και του έκανε εντύπωση η ενδυμασία της.

«Τη γυναίκα που σκοτώθηκε τη γνώριζα. Εκείνη την ημέρα ήρθαμε τετ α τετ στον δρόμο και μου έκανε εντύπωση που ήταν καλυμμένη στο πρόσωπο και στα χέρια με γάντια, σε σημείο που να μην είναι αναγνωρίσιμη. Περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι για να μην την καταλάβω. Σήκωσε μόνο για μια στιγμή το βλέμμα της και αμέσως το ξαναχαμήλωσε. Φορούσε τη στολή της υπηρεσίας της, όμως από πάνω είχε και άλλα ρούχα, ενώ ήταν καλυμμένη με καπέλο, κουκούλα ή μαντήλι. Περπατούσε πολύ γρήγορα και όλη αυτή η εικόνα μου έκανε μεγάλη εντύπωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό περί οικονομικών διαφορών ή ενοικίων, όπως είχε αναφερθεί από το περιβάλλον της 41χρονης. Το ενδεχόμενο αυτό εξακολουθεί να ερευνάται, χωρίς ωστόσο να φαίνεται, μέχρι στιγμής, να επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία.