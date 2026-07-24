Ατέλειωτες ουρές αναμονής και ζέστη για ένα διαβατήριο στην Πάτρα, πριν εκπνεύσει η διορία - ΦΩΤΟ

Μεγάλες ουρές και έντονος συνωστισμός καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο Αστυνομικό Τμήμα της οδού Γούναρη στην Πάτρα, καθώς εκατοντάδες πολίτες προσέρχονται καθημερινά για την έκδοση διαβατηρίου.

Η αυξημένη προσέλευση συνδέεται με τις αλλαγές που έρχονται στο ταξιδιωτικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη πολλών πολιτών να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η αναμονή για την εξυπηρέτηση στο γραφείο έκδοσης διαβατηρίων της Πάτρας σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τις έξι ώρες, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία και διαμαρτυρίες. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υποψη και την αναμονή στο διάδρομο της υπηρεσίας κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες λόγω του καύσωνα, παρά τη λειτουργία κλιματιστικού στο χώρο.

Από τις 3 Αυγούστου αλλάζουν τα δεδομένα για όσους διαθέτουν ακόμη τις παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες. Με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία, οι ταυτότητες που χρησιμοποιούνται για ταξίδια θα πρέπει να διαθέτουν ειδική μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη, όπως συμβαίνει και με τα διαβατήρια. Έτσι, οι παλιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2027 οι παλιές ταυτότητες θα έχουν αντικατασταθεί πλήρως και δεν θα ισχύουν ούτε για συναλλαγές με το Δημόσιο.