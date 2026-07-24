Στο νοσοκομείο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης- Υποβλήθηκε σε χολοκυστεκτομή

Μια περιπέτεια με την υγεία του περνά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος γνωστοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής ενημέρωσε προσωπικά τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία από το νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, ωστόσο, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αναρρώσει ομαλά.

«Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά», έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ευχαριστώντας παράλληλα τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα και την ανθρώπινη αντιμετώπισή τους.

Η επέμβαση επιβάλλει προσωρινές αλλαγές στο καλοκαιρινό επαγγελματικό του πρόγραμμα. Ήδη ακυρώθηκε η προγραμματισμένη εμφάνισή του στις 11 Αυγούστου σε χώρο διασκέδασης στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων.

Η επιχείρηση ενημέρωσε ότι όσοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων από τα σημεία αγοράς τους. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής εάν θα επηρεαστούν και άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις του καλλιτέχνη.

Ο ίδιος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα καθησυχαστικό μήνυμα προς το κοινό του, εκφράζοντας την επιθυμία να επιστρέψει σύντομα στις ζωντανές εμφανίσεις.