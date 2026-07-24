Ελένη Πέτα- Νάνσυ Παραδεισανού: «Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα;»

Σε δημόσια αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξελίχθηκε η διαφωνία ανάμεσα στην Ελένη Πέτα και τη Νάνσυ Παραδεισανού, με αφορμή απόσπασμα από τη συνέντευξη του Τάσου Ιορδανίδη στο διαδικτυακό «Nansou TV».

Η ένταση ξεκίνησε όταν η τραγουδίστρια παρακολούθησε βίντεο στο οποίο η δημοσιογράφος έθετε στον ηθοποιό διαδοχικές ερωτήσεις σχετικά με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα. Η Ελένη Πέτα θεώρησε ότι η επιμονή ήταν υπερβολική και άφησε αιχμηρό δημόσιο σχόλιο κάτω από τη σχετική ανάρτηση.

«Τι σόι συνεντεύξεις είναι αυτές; Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα; Ντροπή», έγραψε μεταξύ άλλων, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος προσέγγισης ήταν προσβλητικός απέναντι σε έναν χαρισματικό ηθοποιό.

Η Νάνσυ Παραδεισανού απάντησε άμεσα, σημειώνοντας ότι, εάν κάποτε προσκαλούσε την Ελένη Πέτα και εκείνη δεν συμφωνούσε με τις ερωτήσεις, θα μπορούσε να αποχωρήσει. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την επαγγελματική της διαδρομή, τονίζοντας ότι επί 23 χρόνια την επιλέγουν άνθρωποι για συνεντεύξεις και συνεργασίες.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους. Η Ελένη Πέτα διευκρίνισε ότι δεν παρακολουθούσε τη δημοσιογράφο και ότι το επίμαχο βίντεο εμφανίστηκε τυχαία μπροστά της. Επέμεινε, ωστόσο, στην άποψή της ότι η συνέντευξη ξεπέρασε τα όρια, χρησιμοποιώντας μάλιστα αυτοσαρκαστικά τον χαρακτηρισμό «τυχάρπαστη τραγουδίστρια» για τον εαυτό της.

Από την πλευρά της, η Νάνσυ Παραδεισανού απάντησε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι αρεστός σε όλους και υποστήριξε πως, εάν θεωρούσε ότι είχε κάνει λάθος, θα είχε αφαιρέσει το συγκεκριμένο σημείο κατά το μοντάζ.

Σύμφωνα με τη νεότερη συνέχεια του δημόσιου διαλόγου, η Ελένη Πέτα κατέληξε ότι κακώς ασχολήθηκε τόσο εκτενώς με το ζήτημα, χωρίς όμως να ανακαλέσει την αρχική κριτική της για το περιεχόμενο της συνέντευξης.