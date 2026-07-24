Φαίη Σκορδά: «Κλείδωσε» η επιστροφή της στον ΑΝΤ1- Τη Δευτέρα οι υπογραφές

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, στον ΑΝΤ1 τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά σχέση της με τον σταθμό του Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έχει οριστικοποιηθεί, έπειτα από συναντήσεις της παρουσιάστριας με ανώτατα στελέχη του σταθμού. Οι τελικές υπογραφές αναμένεται να μπουν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, σε προγραμματισμένη συνάντηση.

Το ακριβές περιεχόμενο της νέας συνεργασίας, ωστόσο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Το συμβόλαιο φέρεται να αφήνει ανοιχτά διαφορετικά ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η παρουσίαση ζωντανής εκπομπής το Σαββατοκύριακο, χωρίς να έχει αποφασιστεί η ώρα μετάδοσης, ή η ανάληψη κάποιου προγράμματος μέσα στην εβδομάδα.

Αυτή τη στιγμή, ως πιθανότερο σενάριο εμφανίζεται η ένταξη της Φαίης Σκορδά στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Προγενέστερα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για δίωρη ψυχαγωγική εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη, ωστόσο οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι τόσο η διάρκεια όσο και η ακριβής ώρα προβολής παραμένουν υπό συζήτηση.

Παράλληλα, διαψεύδεται το σενάριο που ήθελε την παρουσιάστρια να αναλαμβάνει το «Dancing With The Stars». Παρότι ο ΑΝΤ1 φέρεται να εξετάζει την τηλεοπτική επιστροφή του χορευτικού σόου, το συγκεκριμένο πρότζεκτ δεν συζητήθηκε στις επαφές με τη Φαίη Σκορδά.

Η επιστροφή της παρουσιάστριας στον ΑΝΤ1 έρχεται μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «Buongiorno» στο Mega, η οποία έριξε οριστικά αυλαία στις 26 Ιουνίου. Η πιθανή παρουσία της σε ζωντανό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε μία ήδη απαιτητική τηλεοπτική ζώνη.