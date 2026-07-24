Πάτρα: Με ήλιο, αλλά και δύο διαφορετικά «πρόσωπα» ο καιρός

Με καλοκαιρινό καιρό, ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να κυλήσει το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου στην Πάτρα.

Οι βροχές και οι καταιγίδες που επηρεάζουν άλλες περιοχές της χώρας δεν φαίνεται να απασχολούν την αχαϊκή πρωτεύουσα, καθώς η πόλη βρίσκεται εκτός των ζωνών που κατονομάζονται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Το βασικό στοιχείο του καιρού στην Πάτρα θα είναι η ενίσχυση των ανέμων το Σάββατο και η μεγαλύτερη ζέστη που αναμένεται την Κυριακή.

Το Σάββατο ο ουρανός θα παραμείνει καθαρός κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Νωρίς το πρωί η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 18 βαθμούς, ενώ στις 9 το πρωί θα φτάσει τους 24. Το μεσημέρι ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 29 βαθμούς και γύρω στις 3 το απόγευμα θα αγγίξει τους 30.

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση από το μεσημέρι, φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις απογευματινές ώρες, καθώς οι ριπές τους ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Από το βράδυ η έντασή τους θα μειωθεί, ενώ ενδέχεται να εμφανιστούν λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στις 9 το βράδυ θα βρίσκεται κοντά στους 25 βαθμούς.

Ακόμη πιο ζεστή θα είναι η Κυριακή, χωρίς όμως να αλλάζει η γενικά αίθρια εικόνα του καιρού. Το πρωί η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους 18 βαθμούς και στις 9 θα έχει ήδη ανέβει στους 26. Το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η υψηλότερη τιμή της ημέρας αναμένεται γύρω στις 3 το απόγευμα, όταν ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς.

Οι άνεμοι την Κυριακή θα είναι γενικά ασθενέστεροι, στα 2 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση τις απογευματινές ώρες. Στις 6 το απόγευμα η θερμοκρασία θα διατηρείται στους 32 βαθμούς, πριν υποχωρήσει στους 26 αργά το βράδυ.