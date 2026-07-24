Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος- Η παράβαση που κάνουν χιλιάδες οδηγοί χωρίς να το γνωρίζουν

Οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν ότι όταν σταματήσουν το αυτοκίνητό τους μπορούν να αφήσουν τον κινητήρα να λειτουργεί για λίγα λεπτά χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Ωστόσο, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά καθώς στόχος του είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση της ηχορύπανσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Η άσκοπη λειτουργία του κινητήρα όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο δεν θεωρείται πλέον μια απλή κακή συνήθεια. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται ως παράβαση που μπορεί να οδηγήσει σε βαρύ διοικητικό πρόστιμο, αλλά και σε αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης, όπως γράφει το newsauto.gr

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ισχύων ΚΟΚ, οι οδηγοί δεν επιτρέπεται να αφήνουν τον κινητήρα του οχήματός τους να λειτουργεί χωρίς λόγο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση ή στάθμευση. Η διάταξη αφορά όλες τις περιπτώσεις όπου ο κινητήρας παραμένει σε λειτουργία χωρίς να εξυπηρετείται πραγματική ανάγκη μετακίνησης ή ασφαλούς λειτουργίας του οχήματος.

Η πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη έξω από σχολεία, καταστήματα, καφετέριες, φαρμακεία, ΑΤΜ, αλλά και κατά την αναμονή επιβατών ή την παραμονή μέσα στο αυτοκίνητο με ενεργό τον κλιματισμό. Παρότι για πολλούς οδηγούς αποτελεί θέμα ευκολίας ή άνεσης, η συνεχής λειτουργία του κινητήρα επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα με ρύπους, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και δημιουργεί περιττό θόρυβο, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό.

Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Ο παραβάτης αντιμετωπίζει διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρούνται η άδεια οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης, οι ποινές κλιμακώνονται, όπως προβλέπει η νέα φιλοσοφία του ΚΟΚ, που βασίζεται στην αυστηρότερη αντιμετώπιση των υποτροπών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένας σύγχρονος κινητήρας δεν χρειάζεται πολύωρη προθέρμανση, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες. Αντίθετα, η οδήγηση με ήπιο ρυθμό αμέσως μετά την εκκίνηση θεωρείται ο καλύτερος τρόπος ώστε να φτάσει ο κινητήρας στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Έτσι μειώνεται τόσο η κατανάλωση καυσίμου όσο και οι εκπομπές ρύπων.

Επιπλέον, η άσκοπη λειτουργία του κινητήρα αυξάνει τη φθορά ορισμένων μηχανικών εξαρτημάτων, ενώ καταναλώνει καύσιμο χωρίς να διανύεται ούτε ένα μέτρο. Ανάλογα με τον κυβισμό και τον τύπο του κινητήρα, ένα όχημα μπορεί να καταναλώσει από περίπου 0,5 έως και πάνω από 1 λίτρο καυσίμου ανά ώρα μόνο και μόνο επειδή παραμένει στο ρελαντί.

Η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι έλεγχοι είναι ιδιαίτερα αυστηροί, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές, έξω από σχολεία και νοσοκομεία, αλλά και σε σημεία με αυξημένη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η Ελλάδα ακολουθεί πλέον την ίδια κατεύθυνση, εντάσσοντας την άσκοπη λειτουργία του κινητήρα στις παραβάσεις που επιφέρουν σημαντικές διοικητικές κυρώσεις.