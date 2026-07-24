Ντοκουμέντο: Η διαδρομή του 28χρονου μετά τη δολοφονία του Στ. Γεωργίου

Τις κινήσεις του 28χρονου μετά τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου καταγράφει βιντεοληπτικό υλικό.

Ο κατηγορούμενος, σε βίντεο που παρουσίασε το STAR, εμφανίζεται να αποχωρεί από την πολυκατοικία της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όπου στεγαζόταν το γραφείο του 73χρονου, και να απομακρύνεται από το σημείο με γρήγορο αλλά σταθερό βήμα. Φορά κόκκινη μπλούζα και βερμούδα, ενώ κρατά έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν είχε μαζί του όταν μπήκε στο κτίριο.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε ο 28χρονος, επρόκειτο για το λάπτοπ του θύματος, το οποίο στη συνέχεια πούλησε στο κέντρο της Αθήνας αντί 50 ευρώ. Ακολούθως φέρεται να κατευθύνθηκε στο σπίτι φίλου του, όπου πέρασε τη νύχτα.

Στο μεταξύ, ο 28χρονος είχε υποστεί κάταγμα στο χέρι. Κατά τις πληροφορίες, επισκέφθηκε το νοσοκομείο ΚΑΤ χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία και ισχυρίστηκε στους γιατρούς ότι είχε τραυματιστεί πέφτοντας από skateboard. Οι Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν τον τραυματισμό ως αποτέλεσμα της έντασης και της βιαιότητας των χτυπημάτων που δέχθηκε ο ποινικολόγος.

Η διαδρομή του καταγράφηκε τμηματικά από κάμερες ασφαλείας. Σε συνδυασμό με τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο δικηγορικό γραφείο, τα ρούχα που φέρεται να φορούσε και τον τραυματισμό του, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτότητα και στον εντοπισμό του.

Οι τελευταίες εικόνες του Σταύρου Γεωργίου τον δείχνουν να φτάνει με το αυτοκίνητό του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, έχοντας τον 28χρονο στη θέση του συνοδηγού. Οι δύο άνδρες κατεβαίνουν από το όχημα και μπαίνουν μαζί στην πολυκατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός καταγράφεται να βγαίνει μόνος.

Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε γνωρίσει τον ποινικολόγο σε νυχτερινό κατάστημα και πως μεταξύ τους ξέσπασε διαπληκτισμός μέσα στο γραφείο. «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ισχυριζόμενος ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του 73χρονου προήλθε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν με θλων και αμβλύ όργανο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή. Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε, έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του φορητού υπολογιστή και του κινητού τηλεφώνου του θύματος, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να περιέχουν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες και το κίνητρο του εγκλήματος.