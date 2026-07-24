Σύρος: Καρέ καρέ εξετάζεται η μοιραία συμπλοκή με θύμα τη διασώστρια

Νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων διατάχθηκαν για το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι όπου τραυματίστηκε θανάσιμα η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Ο 41χρονος που φέρεται να κατάφερε το μοιραίο χτύπημα και η 30χρονη σύζυγός του οδηγήθηκαν την Παρασκευή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Ωστόσο, δεν ασκήθηκαν ακόμη ποινικές διώξεις, καθώς η εισαγγελέας ζήτησε να συνεχιστεί η προανακριτική έρευνα και να διευκρινιστούν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να φρουρείται η κατοικία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα αλλοιωθούν ή μετακινηθούν πιθανά αποδεικτικά στοιχεία πριν από τη νέα έρευνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει την 41χρονη να πλησιάζει το σπίτι με μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και φορώντας παντελόνι εργασίας του ΕΚΑΒ. Αφού παρέμεινε για λίγο έξω από την κατοικία, χτύπησε το κουδούνι και της άνοιξε η 30χρονη.

Οι Αρχές εξετάζουν τον ισχυρισμό ότι η διασώστρια κρατούσε μαχαίρι και ότι κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά η 30χρονη. Στη συνέχεια φέρεται να παρενέβη ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε τη διασώστρια με δεύτερο μαχαίρι στην πλάτη.

Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι, αλλά κατέρρευσε λίγα μέτρα μακρύτερα. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι αντέδρασε σε κατάσταση άμυνας. Οι ισχυρισμοί του, όπως και οι ακριβείς κινήσεις όλων των εμπλεκομένων, θα εξεταστούν κατά την αναπαράσταση. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν κατασχεθεί δύο μαχαίρια, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά.

Οι αστυνομικοί διερευνούν, επίσης, τη σχέση που συνέδεε τη διασώστρια με το ζευγάρι και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της αιματηρής συμπλοκής. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν το βιντεοληπτικό υλικό, οι καταθέσεις, τα ευρήματα της νέας αυτοψίας και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών ερευνών, ο φάκελος θα επιστρέψει στην εισαγγελέα, η οποία θα αποφασίσει για την άσκηση των ποινικών διώξεων.