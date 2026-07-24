Καλλιθέα: «Με πίεζε να κάνω άμβλωση» κατέθεσε η 37χρονη- Νεκρό το νεογνό μετά την επίθεση

Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση βίαιης επίθεσης σε βάρος 37χρονης εγκύου στην Καλλιθέα, η οποία έχασε το παιδί που κυοφορούσε.

Στην πρώτη κατάθεσή της προς τους αστυνομικούς, η γυναίκα φέρεται να ανέφερε ότι ο 28χρονος πρώην σύντροφός της την πίεζε να προχωρήσει σε άμβλωση. Όπως υποστήριξε, ο άνδρας δεν επιθυμούσε να συνεχιστεί η εγκυμοσύνη και της ζητούσε να διακόψει την κύηση.

Οι αναφορές της εξετάζονται από τις Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, όταν ο 28χρονος φέρεται να πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην Καλλιθέα. Εκεί κατηγορείται ότι της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρεται να πίεσε με το γόνατό του την κοιλιακή της χώρα.

Η 37χρονη, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης της, διακομίστηκε επειγόντως στο νοσοκομείο «Αττικόν». Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή, σε μια προσπάθεια να σώσουν το παιδί, το οποίο, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Οι έρευνες για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζονται.