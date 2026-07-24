Κυβερνοέγκλημα: Ταυτοποιήθηκε 30χρονος για προτροπές σε επιθέσεις κατά πολιτικών και σχολείων

Έναν 30χρονο ταυτοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο άνδρας φέρεται να είχε δημοσιεύσει σχόλια κάτω από σειρά βίντεο στο YouTube, μέσα από τα οποία εξέφραζε πρόθεση και προέτρεπε άλλους χρήστες να προβούν σε εγκληματικές ενέργειες κατά του πρωθυπουργού, μελών της οικογένειάς του, της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου.

Στις επίμαχες αναρτήσεις φέρεται, επίσης, να γινόταν αναφορά σε ένοπλες επιθέσεις εναντίον σχολικών μονάδων, καθώς και εγκωμιασμός ανάλογων περιστατικών που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν.

Το υλικό τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησαν ψηφιακή έρευνα, αξιοποίηση των δεδομένων που διαβιβάστηκαν στις Αρχές και αστυνομική προανάκριση, από τις οποίες προέκυψε η ταυτότητα του 30χρονου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην κατοικία του στα Σπάτα. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε έπειτα από αναφορά εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών και μηχανής αναζήτησης, στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.