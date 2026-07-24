52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο- ΦΩΤΟ

Η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε τους εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, καθώς και προσωπικότητες από την κοινωνική, ακαδημαϊκή, πολιτιστική και οικονομική ζωή της χώρας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στη μεγάλη Αίθουσα Δεξιώσεων και όχι στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, όπως συνηθίζεται, εξαιτίας της πρόγνωσης για έντονη βροχόπτωση. Στο σαλόνι του πρώτου ορόφου προγραμματίστηκε και η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Οι προσκεκλημένοι ανέρχονται σε περίπου 1.700. Ανάμεσά τους βρίσκονται μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές και ευρωβουλευτές, πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, πρώην Πρόεδροι της Βουλής, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δικαιοσύνης, των πανεπιστημίων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στη φετινή δεξίωση προσκλήθηκαν και οι σύζυγοι πολιτικών προσώπων, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια. Από την εκδήλωση απουσιάζουν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος εκπροσωπείται από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Βασίλη Βιλιάρδο.

Ξεχωριστή θέση μεταξύ των προσκεκλημένων έχουν δύο μαθητές που συγκέντρωσαν κορυφαίες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο Γιώργος Μυριάδης και ο Ανδρέας Οικονομόπουλος. Παρίστανται, επίσης, η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», Παναγιώτα Διαμαντή, και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ασφαλή προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο έπειτα από σοβαρή μηχανική βλάβη.

Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς έχει αναλάβει η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με έργα Ελλήνων δημιουργών και επιλογές από το διεθνές ρεπερτόριο.

Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε το Μουσείο Αντιδικτατορικής Δημοκρατικής Αντίστασης και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του βασανισθέντος αξιωματικού Σπύρου Μουστακλή, στο Πάρκο Ελευθερίας.

Σε μήνυμά του για την επέτειο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την ελληνική Δημοκρατία «έμπειρη και ώριμη» απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το δημοκρατικό πολίτευμα, εκτός από δικαιώματα, δημιουργεί και υποχρεώσεις για τους πολίτες.