Από τον λαγοκέφαλο στο... γουρουνόψαρο; Τα δυο περιστατικά που καταγράφηκαν στην Ιταλία

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις ακτές της νότιας Ιταλίας ο τραυματισμός δύο λουομένων από δάγκωμα ψαριού μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στο Τσιλέντο της περιφέρειας Καμπανίας, στις παραλίες Πιοπί και Παλινούρο. Και στις δύο περιπτώσεις οι λουόμενοι τραυματίστηκαν στη γάμπα, χωρίς να μπορέσουν να αναγνωρίσουν το ψάρι που τους δάγκωσε.

Το πιο πρόσφατο συμβάν καταγράφηκε στην παραλία Σαλίνε του Παλινούρο. Ένας 76χρονος Ιταλός, ενώ κολυμπούσε σε μικρή απόσταση από την ακτή, αισθάνθηκε ένα δυνατό δάγκωμα στο αριστερό πόδι.

Παρά τον πόνο, κατάφερε να βγει στην παραλία, έχοντας υποστεί βαθύ τραύμα και έντονη αιμορραγία. Οι ναυαγοσώστες περιόρισαν την απώλεια αίματος και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες έως την άφιξη των υγειονομικών. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο τοπικό κλιμάκιο επείγουσας βοήθειας για τις απαραίτητες εξετάσεις και τη φροντίδα του τραύματος.

Τρεις ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στο Πιοπί, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά. Ένας 55χρονος τουρίστας από την Ελβετία τραυματίστηκε επίσης στη γάμπα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα.

Η σημαντική αιμορραγία του αποδόθηκε και στο γεγονός ότι λάμβανε αντιπηκτική αγωγή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα το είδος του ψαριού που προκάλεσε τους δύο τραυματισμούς. Οι υποψίες στρέφονται κυρίως στο γουρουνόψαρο ή ψάρι-σκανδάλη –γνωστό στην Ιταλία ως pesce balestra– αλλά δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο μπαρακούντα.

Το γουρουνόψαρο διαθέτει ισχυρά δόντια, με τα οποία μπορεί να σπάει κελύφη και όστρακα. Συνήθως δεν επιτίθεται στον άνθρωπο, αλλά είναι πιθανό να αντιδράσει εάν αισθανθεί ότι απειλείται, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής, όταν προστατεύει τη φωλιά και τα αυγά του.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ανάλογα περιστατικά παραμένουν σπάνια και δεν δικαιολογούν πανικό. Συνιστούν, ωστόσο, στους λουομένους να μην αγγίζουν ή καταδιώκουν ψάρια και να απομακρύνονται ήρεμα εάν παρατηρήσουν επιθετική συμπεριφορά.

Σε περίπτωση τραυματισμού, ο λουόμενος πρέπει να βγει αμέσως από το νερό, να περιορίσει την αιμορραγία και να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, καθώς στα τραύματα από δάγκωμα υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης.