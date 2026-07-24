Με επιτυχία ξεκίνησε το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού στο Νέο Σούλι Πατρών

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού, το οποίο πραγματοποιείται έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου, στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου Σουλίου Πατρών.

Με θέμα «Όσα Χωράει... Ένας Χορός», η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον σημαντικό της ρόλο στα πολιτιστικά και χορευτικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός με πανελλήνια εμβέλεια.

Στην πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ συμμετείχαν ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, ο Σύλλογος Απανταχού Φίλων Δαφνούλας «Οι Άγιοι Θεόδωροι» και τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουλίου Πατρών, παρουσιάζοντας χορούς και μουσικές από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Τις χορευτικές ομάδες πλαισίωσαν οι μουσικοί:

Τζανέτος Φώτης – κλαρίνο,

Καμζέλας Παναγιώτης – βιολί,

Αλιώπης Περικλής – τρομπέτα,

Παναγόπουλος Λύσανδρος – λαούτο και τραγούδι,

Παπαπαύλου Σωτήρης – κρουστά,

Ντάνος Γιάννης – ακορντεόν,

Καραγιάννη Άννα – σαντούρι και τραγούδι.

Η μουσική και ο χορός συναντήθηκαν σε μια ξεχωριστή βραδιά παράδοσης και πολιτισμού, με τους συμμετέχοντες να μεταφέρουν στο κοινό τον πλούτο και την πολυμορφία της ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής κληρονομιάς.

Το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού συνεχίζεται απόψε Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 9 το βράδυ, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό.

Φιλοξενείται στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου Σουλίου Πατρών.

Την όλη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών, με στόχο τη διατήρηση, την ανάδειξη και τη διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και χορευτικής κληρονομιάς.

Στην εναρκτήρια βραδιά παρέστη και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

Οι φωτ. είναι της Φαύστας Φρατζή.