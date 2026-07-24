Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Με επιτυχία ξεκίνησε το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού στο Νέο Σούλι Πατρών

Με επιτυχία ξεκίνησε το 28ο Φεστιβάλ Λαϊ...

Ο τίτλος του φετινού Φεστιβάλ είναι «Όσα Χωράει... Ένας Χορός» - Θα συνεχιστεί έως & την Κυριακή 26-7-2026

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού, το οποίο πραγματοποιείται έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου, στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου Σουλίου Πατρών.

Με θέμα «Όσα Χωράει... Ένας Χορός», η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον σημαντικό της ρόλο στα πολιτιστικά και χορευτικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός με πανελλήνια εμβέλεια.

Στην πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ συμμετείχαν ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, ο Σύλλογος Απανταχού Φίλων Δαφνούλας «Οι Άγιοι Θεόδωροι» και τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουλίου Πατρών, παρουσιάζοντας χορούς και μουσικές από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Τις χορευτικές ομάδες πλαισίωσαν οι μουσικοί:

Τζανέτος Φώτης – κλαρίνο,
Καμζέλας Παναγιώτης – βιολί,
Αλιώπης Περικλής – τρομπέτα,
Παναγόπουλος Λύσανδρος – λαούτο και τραγούδι,
Παπαπαύλου Σωτήρης – κρουστά,
Ντάνος Γιάννης – ακορντεόν,
Καραγιάννη Άννα – σαντούρι και τραγούδι.

Η μουσική και ο χορός συναντήθηκαν σε μια ξεχωριστή βραδιά παράδοσης και πολιτισμού, με τους συμμετέχοντες να μεταφέρουν στο κοινό τον πλούτο και την πολυμορφία της ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής κληρονομιάς.

Το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού συνεχίζεται απόψε Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 9 το βράδυ, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό.

Φιλοξενείται στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου Σουλίου Πατρών.

Την όλη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών, με στόχο τη διατήρηση, την ανάδειξη και τη διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και χορευτικής κληρονομιάς.

Στην εναρκτήρια βραδιά παρέστη και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

Οι φωτ. είναι της Φαύστας Φρατζή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 23 έως 29-7-2026

Καλάβρυτα: Δυο σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και ο Αγώνας Δρόμου «Ημεράσια» αυτό το σαββατοκύριακο

Γερμανία: «Ραγίζει» καρδιές η μητέρα της 19χρονης Βασιλικής- «Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα 28ο Φεστιβάλ Λαικού Χορού Σούλι Πατρών
Culture
Εκδηλώσεις
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","28\u03bf \u03a6\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b2\u03ac\u03bb \u039b\u03b1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a7\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd","\u03a3\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd"]
839175
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Culture