NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στους 76ers- Η «τελευταία απόφαση» του Βασιλιά

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις στην ιστορία του NBA είναι πλέον γεγονός. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια 76ers, ανοίγοντας ένα νέο –και πιθανότατα τελευταίο– κεφάλαιο στην πολυετή διαδρομή του στα παρκέ.

Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και το NBA, ενώ, σύμφωνα με το Associated Press και το ESPN, ο 41χρονος άσος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 8 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία προβλέπει δικαίωμα επιλογής του παίκτη για τη δεύτερη σεζόν.

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA αποκάλυψε ότι εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ενεργό δράση μετά το τέλος της προηγούμενης περιόδου. Ύστερα από αρκετές εβδομάδες σκέψης, αποφάσισε ότι εξακολουθεί να αγαπά το μπάσκετ και να έχει τη διάθεση να διεκδικήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα.

Ο ΛεΜπρόν χαρακτήρισε τη μετακίνησή του στη Φιλαδέλφεια ως την «τελευταία απόφαση» της καριέρας του. Τόνισε, παράλληλα, ότι δεν επέλεξε τους 76ers για οικονομικούς ή οικογενειακούς λόγους, αλλά επειδή θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στην κορυφή.

Στη Φιλαδέλφεια θα βρει ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύνολο, στο οποίο δεσπόζουν ο Τζοέλ Εμπίντ και ο Ταϊρίς Μάξεϊ, μαζί με τον νεοαποκτηθέντα Τζέιλεν Μπράουν και τον Βι Τζέι Έτζκομπ. Η προσθήκη του ΛεΜπρόν μετατρέπει αυτομάτως τους 76ers σε έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου.

Η ομάδα της Φιλαδέλφειας έχει να κατακτήσει πρωτάθλημα από το 1983, ενώ δεν έχει φτάσει στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας από το 2001. Η παρουσία του τετράκις πρωταθλητή δημιουργεί πλέον τεράστιες προσδοκίες για το τέλος αυτής της μακράς αναμονής.

Ο ΛεΜπρόν αποχωρεί από τους Λος Άντζελες Λέικερς έπειτα από οκτώ σεζόν, έχοντας κατακτήσει μαζί τους το πρωτάθλημα του 2020. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 7,2 ασίστ και 6,1 ριμπάουντ.

Η σεζόν 2026-27 θα είναι η 24η της καριέρας του στο NBA, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ. Οι 76ers θα γίνουν ο τέταρτος σταθμός του μετά τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μαϊάμι Χιτ και Λος Άντζελες Λέικερς.