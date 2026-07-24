Γερμανία: «Ραγίζει» καρδιές η μητέρα της 19χρονης Βασιλικής- «Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω»

Συντετριμμένη η μητέρα της 19χρονης Βασιλικής Σιδηροπούλου, της Ελληνίδας που βρέθηκε νεκρή στη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Η νεαρή αγνοούνταν από τις 16 Ιουλίου, όταν επικοινώνησε για τελευταία φορά με τη μητέρα της. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει η οικογένεια, η Βασιλική βρισκόταν τότε στο Μόναχο και είχε πει ότι η μπαταρία του κινητού της ήταν σχεδόν άδεια. Έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

Η 19χρονη φέρεται να είχε θεαθεί για τελευταία φορά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου. Από εκεί επρόκειτο να ταξιδέψει προς το Ίνγκολσταντ, όπου διέμενε, χωρίς όμως να φτάσει ποτέ στον προορισμό της.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συγγενείς και μέλη της ελληνικής κοινότητας στη Γερμανία να κοινοποιούν την έκκληση της οικογένειας και να ζητούν πληροφορίες για τον εντοπισμό της.

Η αναζήτηση είχε τελικά τραγική κατάληξη. Η μητέρα της Βασιλικής ανακοίνωσε τον θάνατο της μικρότερης κόρης της, περιγράφοντάς την ως ένα όμορφο και θαρραλέο κορίτσι, γεμάτο ελπίδες και σχέδια για τη ζωή.

Μιλώντας στον Alpha, η μητέρα της 19χρονης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Ζήτησε να αποκαλυφθεί ολόκληρη η αλήθεια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η κόρη της, ενώ σε νεότερη δήλωσή της υπογράμμισε πως «η αλήθεια θα φανεί».

Η οικογένεια αποδίδει τον θάνατο της νεαρής σε εγκληματική ενέργεια.

Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η τραγική είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην ελληνική ομογένεια της Γερμανίας.