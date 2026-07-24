Το θρίλερ εκδίκησης "Motor City" από 6-8 στις Ελληνικές αίθουσες

Στις 6 Αυγούστου 2026 θα κάνει πρεμιέρα στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την The Film Group, η ταινία "Motor City".

Ντιτρόιτ, δεκαετία ’70. Η ζωή του Τζον Μίλερ (Άλαν Ρίτσον), ενός εργάτη αυτοκινητοβιομηχανίας, καταστρέφεται όταν παγιδεύεται από έναν αδίστακτο μαφιόζο (Μπεν Φόστερ) και πηγαίνει φυλακή. Χρόνια αργότερα, σκληραγωγημένος και σημαδεμένος από το παρελθόν, ο Μίλερ επιστρέφει αποφασισμένος να πάρει πίσω όσα του στέρησαν - τη ζωή του, αλλά και τη γυναίκα που αγάπησε (Σέιλιν Γούντλεϊ), και εξαπολύει ένα κύμα εκδίκησης σε όσους τον πρόδωσαν.

Ένα τολμηρό θρίλερ εκδίκησης με καταιγιστικό ρυθμό, σκληρή δράση, έντονη ατμόσφαιρα, ελάχιστο διάλογο, στυλιζαρισμένη οπτική αισθητική και καθηλωτική μουσική. O ρυθμός, η μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός της ταινίας - με την υπογραφή του Τζακ Γουάιτ, βραβευμένου με 12 Grammy, και ιδρυτή του συγκροτήματος White Stripes - απογειώνουν την ένταση και το συναισθηματικό παλμό της ιστορίας.

Πρωταγωνιστεί ο Άλαν Ρίτσον (Reacher, The Ministry of Ungentlemanly Warfare), σε μια σκληρή, εκρηκτική ερμηνεία. Δίπλα του συναντάμε τους Μπεν Φόστερ (Hell or High Water, Emancipation), Σέιλιν Γούντλεϊ (Divergent franchise, The Fault In Our Stars), Πάμπλο Σράιμπερ (Den of Thieves, First Man), Λάιονελ Μπόις (The Bear, Project Hail Mary) και Μπεν Μακένζι (Gotham, I Want You Back).

Όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης Πότσι Ποντσιρόλι (Old Henry, Greedy People): “Οι ερμηνείες, η εικόνα και ο ήχος ενώνονται απόλυτα, κρατώντας το κοινό συνεχώς σε ένταση, με κομμένη την ανάσα και την καρδιά να χτυπά δυνατά. Δεν βλέπεις απλώς αυτή την ταινία… τη νιώθεις. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια κινηματογραφική εμπειρία που ξεπερνά τα σύνορα της γλώσσας - μια ταινία που μπορεί να βιώσει ο καθένας, οπουδήποτε στον κόσμο, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.”

To "Motor City" προσφέρει μία καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία που αναμένεται να ηλεκτρίσει το κοινό φέτος το καλοκαίρι.

H ταινία αξίζει να σημειωθεί πως είχε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας το 2025.

“Είναι βίαιο, έντονο, και αιματοβαμμένο, και σίγουρα θα σε κάνει να ζητωκραυγάζεις στο τέλος. O Ποντσιρόλι καταφέρνει να δημιουργήσει έναν μοναδικά ζωντανό κόσμο που παραμένει διαρκώς συναρπαστικός.”, αναφέρει μία από τις κριτικές.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Άλαν Ρίτσον, Μπεν Φόστερ, Σέιλιν Γούντλεϊ, Πάμπλο Σράιμπερ, Λάιονελ Μπόις, Μπεν Μακένζι.

Είδος: Δράσης, Αστυνομική, Δράμα

Διάρκεια: 103 λεπτά.

Η ταινία όταν βγει, θα έρθει πιθανότατα για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ