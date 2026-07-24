Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ- Τραυματίστηκαν τρία παιδιά και δύο γυναίκες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους τρία ανήλικα παιδιά, σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στη Χαλκιδική.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στο 60ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο πρώτο όχημα επέβαιναν ένας 55χρονος οδηγός, υπήκοος Κιργιστάν, μία 52χρονη γυναίκα και ένα παιδί οκτώ ετών. Το δεύτερο αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 43χρονος υπήκοος Βουλγαρίας και σε αυτό βρίσκονταν ακόμη μία 39χρονη γυναίκα και δύο παιδιά, ηλικίας 12 και έξι ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και τα τρία παιδιά. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Οι τραυματίες παρέμειναν στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.