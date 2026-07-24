Η Disney+ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ το 2027 για τη βραβευμένη με Όσκαρ, Τζούλι Άντριους-Julie Andrews

Η Disney+ ετοιμάζει νέο ντοκιμαντέρ για τη βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιό Τζούλι Άντριους, από τους θρύλους του παλιού Χόλιγουντ.

Η υπηρεσία streaming ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα «οριστικό» νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της Άντριους το 2027.

Η Τζούλι Άντριους, 90 ετών, είναι μια βραβευμένη Βρετανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, γεννημένη τον Οκτώβριο του 1935, γνωστή για ταινίες όπως η Mary Poppins, το The Sound of Music-Η Μελωδία της Ευτυχίας, Βίκτωρ Βικτώρια και The Princess Diaries.

Το ντοκιμαντέρ της Disney+ σκηνοθετείται από τον Ρ. Τζέι Κάτλερ και θα περιλαμβάνει πρωτοεμφανιζόμενο αρχειακό υλικό και νέες συνεντεύξεις.

Η παραγωγή που αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον, θα περιλαμβάνει & νέες συνεντεύξεις που θα φωτίζουν άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής διαδρομής της διάσημης και ιδιαίτερα αγαπητής ηθοποιού.

Στη πλούσια καριέρα της, η Άντριους έχει βραβευθεί με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Έμμυ, Γκράμι και Βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών.

Κέρδισε το Όσκαρ για το ρόλο της Αγγλίδας γκουβερνάντας στην υπέροχη ταινία της Ντίσνει, "Μαίρη Πόπινς" σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Στίβενσον στην απονομή του 1965 ενώ προτάθηκε και την αμέσως επόμενη χρονιά για τη "Μελωδία της Ευτυχίας-The Sound of Music" του Ρόμπερτ Γουάιζ που τιμήθηκε με 5 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων και με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και σάρωσε εισπρακτικά. Αξίζει να θυμίσουμε πως παρότι είχε παίξει υποδειγματικά στο Μπρόντγουει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο μιούζικαλ "Ωραία μου Κυρία" των Άλαν Τζέι Λέρνερ και Φρέντερικ Λοβ, και παρά το γεγονός ότι ήταν η επικρατέστερη ηθοποιός για να επαναλάβει το ρόλο της Ελάιζα Ντούλιτλ στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ ("My Fair Lady", στα αγγλικά), σε σκηνοθεσία Τζορτζ Κιούκορ, ο ρόλος που εκείνη είχε ερμηνεύσει στο Μπρόντγουεϊ πήγε τελικά στην μεγάλη σταρ της εποχής Όντρεϊ Χέπμπορν που ωστόσο ντουμπλαρίστηκε στο τραγούδι.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ