Πορτογαλία: Νεκρό βρέφος 18 μηνών- Έμεινε επί ώρες σε σχολικό βρεφονηπιακού σταθμού

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αλμάδα της Πορτογαλίας, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε όχημα που εκτελούσε μεταφορές για τον βρεφονηπιακό σταθμό στον οποίο ήταν εγγεγραμμένο.

Το παιδί φέρεται να παρέμεινε κλεισμένο στο όχημα για περίπου επτά έως οκτώ ώρες. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να το επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, το κοριτσάκι παρελήφθη περίπου στις 8 το πρωί, όπως συνέβαινε συνήθως, προκειμένου να μεταφερθεί στον παιδικό σταθμό, στην περιοχή Πραγκάλ.

Ωστόσο, το όχημα σταμάτησε σε άλλη εγκατάσταση του ίδιου σταθμού, στη λεωφόρο Cristo Rei. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το παιδί φέρεται να παρέμεινε στο εσωτερικό του, χωρίς να γίνει αντιληπτό από το προσωπικό.

Η μητέρα πήγε να το παραλάβει και δεν το βρήκε

Η απουσία του κοριτσιού έγινε αντιληπτή λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, όταν η μητέρα του πήγε στον σταθμό για να το παραλάβει και ενημερώθηκε ότι δεν είχε παρουσιαστεί το πρωί.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν εργαζόμενοι της άλλης εγκατάστασης, οι οποίοι έσπευσαν στο σταθμευμένο όχημα. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι διασώστες επιχείρησαν να το επαναφέρουν πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς αποτέλεσμα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα.

Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας έχει αναλάβει η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας. Εξετάζεται πώς δεν διαπιστώθηκε εγκαίρως ότι το παιδί παρέμενε μέσα στο όχημα, αλλά και γιατί δεν ενεργοποιήθηκε διαδικασία αναζήτησης όταν δεν καταγράφηκε η παρουσία του στον σταθμό.

Τι ανακοίνωσε ο βρεφονηπιακός σταθμός

Η διοίκηση του ιδιωτικού σταθμού «O Mestre Cuco» ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση «με τη μέγιστη σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης» και ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη εξακρίβωση των γεγονότων.

Η διευθύντρια, η οποία βρισκόταν σε άδεια, επέστρεψε στην Αλμάδα για να παρακολουθήσει προσωπικά την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε ανακοίνωσή του, ο σταθμός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και ανέφερε ότι προτεραιότητά του είναι η παροχή υποστήριξης στους γονείς, στα παιδιά και στους εργαζομένους.

Νεότερη ενημέρωση από το πορτογαλικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρει ότι ο σταθμός λειτουργούσε νόμιμα, διέθετε άδεια για τη φιλοξενία 54 παιδιών και, κατά τον τελευταίο αιφνιδιαστικό έλεγχο τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε κριθεί ότι πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η δήμαρχος της Αλμάδα, Ινές ντε Μεντέιρος, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τη συμπαράστασή της στους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν όλες τις απαραίτητες έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες.