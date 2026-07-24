Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάλογο του ΠΟΥ για την Υγιή Γήρανση και την Καινοτομία στη Δημόσια Υγεία

Στο Τεχνικό Εργαστήριο με θέμα «Linking Healthy Ageing, NCDs and Innovation for Public Health Action», συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τον ΠΟΥ Ευρώπης σε συνεργασία με διεθνείς ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς, πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2026 στη Νίκαια της Γαλλίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από ολόκληρη την Ευρώπη, με αντικείμενο την ανάδειξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την προαγωγή της υγιούς γήρανσης, την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών νοσημάτων.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, μέσα από τη συστημική προσέγγιση, τη διατομεακή συνεργασία και την αξιοποίηση της καινοτομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρων παρεμβάσεων, στη βελτίωση της διασύνδεσης υπηρεσιών και στη δημιουργία βιώσιμων μοντέλων πρόληψης και φροντίδας.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία συμβάλλει στην προώθηση σύγχρονων πολιτικών δημόσιας υγείας, ενισχύει τη διεθνή της δικτύωση και δημιουργεί νέες δυνατότητες συνεργασίας με κορυφαίους επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς της Ευρώπης.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου ανέφερε πως: «Η υγιής γήρανση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα υγείας, αλλά και ζήτημα κοινωνικής συνοχής, ποιότητας ζωής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλουμε στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της δημόσιας υγείας, να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία με διεθνείς εταίρους και να μεταφέρουμε στην περιοχή μας καινοτόμες προσεγγίσεις που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και την ευημερία των πολιτών μας.».