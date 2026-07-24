Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί σε λίγες ώρες- Live η πορεία της

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από μεγάλο τμήμα της χώρας την Παρασκευή, με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και εξαιρετικά έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε ξηρά και θάλασσα, ενώ τα σοβαρότερα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία.

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους της Φθιώτιδας, της Λάρισας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Εύβοιας και της Σκύρου, με τη σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σοβαρές ζημιές στη Φθιώτιδα

Ιδιαίτερα έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Δυτική Φθιώτιδα. Στη Μακρακώμη αποκολλήθηκε στέγη κτιρίου και κατέληξε στην είσοδο καταστήματος, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι δυνατές ριπές ανέμου προκάλεσαν επίσης πτώσεις δέντρων, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε καλλιέργειες.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στη Μαγνησία, όπου η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για πτώσεις δέντρων στον Βόλο και στην εθνική οδό Βόλου–Λάρισας. Κεραυνός προκάλεσε παράλληλα πυρκαγιά στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στη Λάρισα εκδηλώθηκαν χαλαζοπτώσεις και μικρές εστίες πυρκαγιάς από κεραυνούς, ενώ στην Ποταμιά Ελασσόνας αναφέρθηκαν ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες. Ενδεικτική της απότομης μεταβολής ήταν η πτώση της θερμοκρασίας στην περιοχή έως τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Χαλκιδική καταγράφηκαν τρεις υδροστρόβιλοι στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Σιθωνίας και του Αγίου Όρους, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές. Μικρή φωτιά από κεραυνό εκδηλώθηκε και στο Παλιούρι, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Τι ισχύει για Πάτρα και Αχαΐα

Η Αχαΐα δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές που τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης «Red Code», καθώς ο κύριος όγκος των επικίνδυνων φαινομένων κινήθηκε ανατολικότερα.

Στην Πάτρα ο καιρός παρέμεινε γενικά καλύτερος σε σύγκριση με τις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο. Μέχρι το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης τοπικής βροχής, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κινήθηκε κοντά στους 30 βαθμούς.

Σε «Red Code» και το Σάββατο περιοχές της χώρας

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Πολιτική Προστασία διατήρησε για το Σάββατο 25 Ιουλίου την κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, Εύβοιας, Θάσου, Λήμνου και στη Σαμοθράκη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως τις πρωινές ή προμεσημβρινές ώρες στις Σποράδες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς και για μικρότερο διάστημα στη Μαγνησία και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, ενώ την Κυριακή ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους, να μην καταφεύγουν κάτω από δέντρα όταν υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα και να απομακρύνονται άμεσα από τη θάλασσα όταν εκδηλώνεται καταιγίδα.