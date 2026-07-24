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Εκδήλωση τιμής στους απόδημους Ναυπακτίους, στο Ενετικό Λιμάνι

Εκδήλωση τιμής στους απόδημους Ναυπακτίο...

Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 στις 20.30

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου διοργανώνουν εκδήλωση για τους απόδημους Ναυπακτίους, την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 20:30 στο Ενετικό Λιμάνι (δυτικός βραχίονας).

Στην εκδήλωση όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συμμετέχουν η Χορωδία Δημοτικής Μουσικής της Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση του Π.Αναστασόπουλου και τμήματα του Λαογραφικού Πολιτιστικού Χορευτικού Ομίλου Ναυπάκτου (Λ.Π.Χ.Ο.Ν.) «Ανεμογιάννης» και του Ναυπακτιακού Χορευτικού Ομίλου Φίλων Ελληνικής Παράδοσης (ΝΑ.Χ.Ο.Φ.Ε.Π.) «Ναυς».

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου Δήμος Ναυπακτίας Απόδημοι Ναυπάκτιοι Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου
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