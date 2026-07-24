Έκκληση για αιμοδοσία από τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας

Ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας ΑΣΠΠΑΜΑ απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες.

Το αίμα είναι απαραίτητο όχι μόνο για τους ασθενείς με θαλασσαιμία, που χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά, όπως σοβαρά τροχαία ατυχήματα, αιμορραγίες, επείγοντα και προγραμματισμένα χειρουργεία, επιπλοκές σε γέννες κλπ.

Κατά τη θερινή περίοδο, η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών μειώνεται λόγω των αδειών και των διακοπών, με αποτέλεσμα η διαθέσιμη ποσότητα αίματος να μην επαρκεί για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των νοσοκομείων.

Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, διαρκεί λίγα μόνο λεπτά και μία αιμοδοσία μπορεί να συμβάλει στη διάσωση έως και τριών ανθρώπινων ζωών προσφέροντας ελπίδα σε ανθρώπους που την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Επισκεφθείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή να συνεχίσει.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την αιμοδοσία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Αίματος Ρίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο τηλέφωνο 2613 603 668.

Το αίμα δεν παράγεται, μόνο προσφέρεται!

Βοηθήστε τη ζωή να συνεχίσει. Η συμμετοχή όλων είναι καθοριστική, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση.